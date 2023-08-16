Пострадавших при взрыве АЗС в Махачкале доставили самолетом в Москву

Самолет с 16 пострадавшими при взрыве на АЗС в Махачкале сел в подмосковном Раменском. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Среди них трое детей. Еще шесть пострадавших подключены к аппарату ИВЛ. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Самолет чрезвычайного ведомства доставил в Раменское 16 пострадавших в результате трагедии»,— сообщили в пресс-службе ведомства. Пострадавших доставят в федеральные учреждения Минздрава в клиники Москвы.

Вечером 14 августа начался пожар автосервисе на окраине Махачкалы. Огонь перекинулся на соседнее помещение, где находилась селитра. Произошел взрыв, огонь дошел до АЗС, после чего взорвались баллоны с газом. Погибли 35 человек, ранены — 70 человек. Среди погибших — двое родственников замминистра Дагестана.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее смерть по неосторожности). Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить размещение заправок в Дагестане.

Подробнее — в материале «Ъ» «Огневой вал».

Анастасия Ларина