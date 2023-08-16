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Коммерсантъ FM
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К Приморью подошел седьмой в этом году тайфун — «Лан»

Седьмой в этом году тайфун «Лан» начнет заметно влиять на погоду в Приморье вечером 16 августа. Недавно регион покинул тайфуна «Ханун». Мэр Уссурийска, города, который сильнее всего пострадал от дождей, заявил о готовности к новой волне непогоды. В регионе уже идут сильные дожди.

«Сегодня днем пройдут дожди, местами сильные (15-45 мм осадков за 12 часов и менее), вечером в восточной части края местами очень сильные (50 мм и более осадков за 12 часов и менее). В ночь на 17 августа из-за тайфуна "Лан" интенсивность дождей увеличится и распространится на большую часть территории края»,— рассказали ТАСС в пресс-службе Гидрометцентра. Сильнее всего зальет восток Приморья: общее количество осадков здесь составит 80-150 мм (60-120% нормы за месяц).

В верхнем течении рек бассейна Уссури только начала спадать вода после последствий предыдущего тайфуна. Ожидается подъем воды в реках бассейна на 0,2-1 м. Глава Уссурйского городского округа Евгений Корж заявил, что власти готовы к тайфуну. «Синоптики предупреждают, что на край движется новый тайфун. Уссурийск, как они говорят, не должен попасть в его зону, но все равно мы готовы, если что, всегда, чтобы наши люди не пострадали. Мы сейчас не потеряли ни одного человека, я думаю, что и дальше никого не потеряем»,— заявил он в эфире РБК.

Из-за последствий тайфуна «Ханун» в Приморском крае затопило 4,6 тыс. многоквартирных и частных домов. В Приморье ввели режим чрезвычайной ситуации.

Анастасия Ларина

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