Главные анонсы 16 августа

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства обсудит ситуацию с инвестициями в неугольные сектора экономики угледобывающих регионов. С докладами выступят министр экономического развития Максим Решетников, губернатор Кемеровской области и председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Энергетика» Сергей Цивилев и глава Коми Владимир Уйба.

В Москве Савеловский суд рассмотрит административный протокол в отношении ПАО «Вымпелком», которому принадлежат оператор связи и кинотеатр «Билайн», за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений.

Российская автоматическая станция «Луна-25», как ожидается, выйдет на окололунную орбиту.

Акционеры Globaltrans обсудят перерегистрацию компании с Кипра в свободгую экономическую зону в ОАЭ Abu Dhabi Global Market.

В Москве арбитражный суд рассмотрит иск МТС-банка, требующего взыскать c бельгийского Euroclear Bank, крупного европейского депозитария, около $37,9 млн (более 3,8 млрд руб.).

Статистическое управление Европейского союза опубликует пересмотренные данные об изменении ВВП еврозоны во втором квартале.

В Белоруссии министр обороны КНР Ли Шанфу в ходе визита планирует посетить ряд военных объектов ее вооруженных сил.

Банк России опубликует информационно-аналитические комментарии об инфляции в регионах, а также доклад о доходности негосударственных пенсионных фондов.

В Новороссийске (Краснодарский край) пройдут учения со стрельбами в акватории морского порта в период с 11:00 до 13:00 мск.