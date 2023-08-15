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Коммерсантъ FM
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Netflix тестирует облачный стриминг игр

Стриминговый сервис Netflix объявил о запуске публичного бета-тестирования стриминга видеоигр на телевизоры. Сейчас опробовать новую функцию может ограниченное число пользователей из Канады и Великобритании.

Тестерам будут доступны Oxenfree и Molehew`s Mining Adventure, играть в них на телевизоре можно будет с помощью приложения Netflix для Android и специального приложения Netflix Game Controller для iOS. В ближайшие недели воспользоваться новой функцией смогут также пользователи ПК и Mac через сайт Netflix в поддерживаемых браузерах, им в компании обещают поддержку клавиатуры и мыши. Ранее японская компания Sony запустила стриминг игр для PS5 в разрешении 4К.

Впервые о планах Netflix запустить стриминг игр на телевизор сообщал Bloomberg в марте 2023 года. До этого Netflix объявил о расширении игрового направления и планах добавить около 40 игр на платформу в 2023 году. Netflix добавил в приложение видеоигры в ноябре 2021 года, сейчас на платформе представлено свыше 50 проектов. Netflix приостановил свою деятельность в России в марте 2022 года в связи со спецоперацией РФ на Украине.

Евгений Федуненко

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