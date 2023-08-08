Sony запустила стриминг игр для PS5 в разрешении 4К

Японская компания Sony начала рассылать приглашения пользователям на предмет участия в публичном бета-тестировании стриминга игр для PlayStation 5 — пользователи смогут играть в игры, не загружая их на консоль. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на представителя компании.

Приглашения получили только подписчики сервиса PlayStation Plus Premium. Будет поддержка облачных сохранений, среди доступных игр будут God of War: Ragnarok, Horizon Forbidden West, Fortnite и другие.

Стриминг будет осуществляться в разрешении 720p, 1080p, 1440p, а также 2160p (4K). Конкурирующие сервисы Nvidia GeForce Now и закрывшийся Google Stadia предоставляли возможность стриминга игр в 4К за дополнительную плату. Стриминговый сервис от Sony PS Now и конкурент от Microsoft Xbox Cloud Gaming предлагают стриминг игр только в 1080p.

Sony тестирует облачный стриминг игр с июня 2023 года. Ранее компания представила новый аксессуар для PlayStation 5 под названием Project Q, предназначенный для стриминга игр с пользовательской PS5.

Евгений Федуненко