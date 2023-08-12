В учебнике истории для 5–9-х классов разведут понятия «империя» и «колониализм»

В новом учебнике по истории для 5–9-х классов будет пересмотрено определение понятия «империя», рассказал автор пособия Александр Чубарьян газете «Известия». По его словам, в учебнике также покажут отличия Российской империи от «классического колониализма».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Один из очень существенных вопросов — новый подход к определению слова "империя"»,— заявил историк. Он рассказал, что при подготовке нового пособия одной из важных задач было показать отличия Российской империи от «классического колониализма», например, Британской империи.

При этом Александр Чубарьян отметил, что при создании учебника учитывали тот факт, что страны СНГ оценивают нахождение в составе Российской империи как колониальный период. «Все империи в мире — это были заморские территории. А здесь было общее пространство. Поэтому, когда они входили в состав России, они включались объективно в это общее экономическое пространство. Они как бы с Россией становились единым целым»,— объяснил он.

Помощник президента Владимир Мединский говорил, что новые учебники по истории для 5–9-х классов подготовят к 1 сентября 2024 года.

7 августа был представлен новый учебник по всеобщей и российской истории для 10-х и 11-х классов. В новом пособии переписали раздел, посвященный 1970-м, 1980-м, 1990-м и 2000-м годам. Кроме того, в него добавили раздел про современность, в том числе описали военный конфликт России и Украины. Авторы пособия — Владимир Мединский и Александр Чубарьян, ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Анастасия Ларина