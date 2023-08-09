Число пострадавших после взрыва на заводе в Сергиевом посаде выросло до 56

За медицинской помощью после взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде обратились 56 человек, написал в Telegram губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Ранее сообщалось о 52 пострадавших.

По данным главы региона, сейчас 30 человек находятся в стационаре, 6 — в реанимации. Еще 26 человек обратились в травмпункт. Их отпустили домой после врачебного осмотра.

Также власти Московской области получили 100 обращений от жителей квартир, в которых выбило стекла взрывной волной. По словам господина Воробьева, всего пострадало 38 многоквартирных домов, частично разрушены социальные объекты: школы №19 и №21, спорткомплекс «Луч» и магазин. Еще четыре человека сообщили о поврежденных автомобилях.

Взрыв в Сергиевом Посаде произошел сегодня, 9 августа. По данным «Ъ», это произошло на складе с пиротехникой площадью 100 кв. м. Склад арендует признанная банкротом компания «Пиро-Росс», ее руководство находится под следствием за невыплату зарплаты 250 сотрудникам.

В Сергиевом Посаде прекращена подача горячей воды. Власти обещали восстановить разрушенные здания за свой счет. По факту взрыва возбудили дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Олеся Павленко