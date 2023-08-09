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Коммерсантъ FM
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Число пострадавших после взрыва на заводе в Сергиевом посаде выросло до 56

За медицинской помощью после взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде обратились 56 человек, написал в Telegram губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Ранее сообщалось о 52 пострадавших.

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За медицинской помощью после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде обратились более 50 человек

За медицинской помощью после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде обратились более 50 человек

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Взрывной волной повреждены около 20 многоквартирных домов, расположенных поблизости

Взрывной волной повреждены около 20 многоквартирных домов, расположенных поблизости

Фото: Стрингер / ТАСС

Здание Загорского оптико-механического завода, пострадавшее от взрыва

Здание Загорского оптико-механического завода, пострадавшее от взрыва

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Машины спасательных служб на территории завода

Машины спасательных служб на территории завода

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Разбитые окна жилого дома

Разбитые окна жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

На месте работают сотрудники полиции и военной полиции

На месте работают сотрудники полиции и военной полиции

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Разрушенные и пострадавшие здания обещают восстановить за счет властей

Разрушенные и пострадавшие здания обещают восстановить за счет властей

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Поврежденная витрина городской аптеки

Поврежденная витрина городской аптеки

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Поврежденное здание на территории завода

Поврежденное здание на территории завода

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Последствия взрыва на территории завода

Последствия взрыва на территории завода

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Версия о беспилотнике на данный момент оперативными службами не подтверждается

Версия о беспилотнике на данный момент оперативными службами не подтверждается

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сотрудники магазина убирают улицу

Сотрудники магазина убирают улицу

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Здание администрации завода

Здание администрации завода

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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За медицинской помощью после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде обратились более 50 человек

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Взрывной волной повреждены около 20 многоквартирных домов, расположенных поблизости

Фото: Стрингер / ТАСС

Здание Загорского оптико-механического завода, пострадавшее от взрыва

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Машины спасательных служб на территории завода

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Разбитые окна жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

На месте работают сотрудники полиции и военной полиции

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Разрушенные и пострадавшие здания обещают восстановить за счет властей

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Поврежденная витрина городской аптеки

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Поврежденное здание на территории завода

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Последствия взрыва на территории завода

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Версия о беспилотнике на данный момент оперативными службами не подтверждается

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сотрудники магазина убирают улицу

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Здание администрации завода

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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По данным главы региона, сейчас 30 человек находятся в стационаре, 6 — в реанимации. Еще 26 человек обратились в травмпункт. Их отпустили домой после врачебного осмотра.

Также власти Московской области получили 100 обращений от жителей квартир, в которых выбило стекла взрывной волной. По словам господина Воробьева, всего пострадало 38 многоквартирных домов, частично разрушены социальные объекты: школы №19 и №21, спорткомплекс «Луч» и магазин. Еще четыре человека сообщили о поврежденных автомобилях.

Взрыв в Сергиевом Посаде произошел сегодня, 9 августа. По данным «Ъ», это произошло на складе с пиротехникой площадью 100 кв. м. Склад арендует признанная банкротом компания «Пиро-Росс», ее руководство находится под следствием за невыплату зарплаты 250 сотрудникам.

В Сергиевом Посаде прекращена подача горячей воды. Власти обещали восстановить разрушенные здания за свой счет. По факту взрыва возбудили дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Олеся Павленко

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