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Коммерсантъ FM
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Разрушения после взрыва в Сергиевом Посаде устранят за счет властей

Восстановление зданий, разрушенных и получивших повреждения в результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде, будет оплачиваться властями. Об этом сообщил заместитель главы администрации Сергиево-Посадского городского округа по вопросам строительства Андрей Горбунов.

«Безусловно, все, что разрушено, все будет восстановлено. Это не только окна, но и все остальные разрушения, которые произведены. Все будет исправлено. Я думаю, что и за счет администрации, и за счет вышестоящих организаций»,— сказал господин Горбунов «РИА Новости».

Андрей Горбунов уточнил, что во время взрыва на заводе было повреждено, например, здание местного колледжа. Этот объект не относится к зоне ответственности администрации городского округа, его курирует Министерство образования. «Мы с ними сейчас на связи и обязательно этот вопрос решим, откуда будут выделены средства»,— добавил он.

Взрыв на складе с пиротехникой на Загорском оптико-механическом заводе произошел сегодня, 9 августа. По последним данным, пострадали 45 человек, 6 находятся в критическом состоянии в реанимации. Около 20 многоквартирных домов получили повреждения.

По предварительной информации, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности, точную причину установят по результатам экспертизы. СКР возбудил дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Милена Костерева

Фотогалерея

Взрыв в Сергиевом Посаде

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За медицинской помощью после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде обратились более 50 человек

За медицинской помощью после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде обратились более 50 человек

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Взрывной волной повреждены около 20 многоквартирных домов, расположенных поблизости

Взрывной волной повреждены около 20 многоквартирных домов, расположенных поблизости

Фото: Стрингер / ТАСС

Здание Загорского оптико-механического завода, пострадавшее от взрыва

Здание Загорского оптико-механического завода, пострадавшее от взрыва

Фото: Евгения Гура / ТАСС

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Разбитые окна жилого дома

Разбитые окна жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

На месте работают сотрудники полиции и военной полиции

На месте работают сотрудники полиции и военной полиции

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Разрушенные и пострадавшие здания обещают восстановить за счет властей

Разрушенные и пострадавшие здания обещают восстановить за счет властей

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Поврежденная витрина городской аптеки

Поврежденная витрина городской аптеки

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Поврежденное здание на территории завода

Поврежденное здание на территории завода

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Версия о беспилотнике на данный момент оперативными службами не подтверждается

Версия о беспилотнике на данный момент оперативными службами не подтверждается

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

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За медицинской помощью после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде обратились более 50 человек

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Взрывной волной повреждены около 20 многоквартирных домов, расположенных поблизости

Фото: Стрингер / ТАСС

Здание Загорского оптико-механического завода, пострадавшее от взрыва

Фото: Евгения Гура / ТАСС

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Разбитые окна жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

На месте работают сотрудники полиции и военной полиции

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Разрушенные и пострадавшие здания обещают восстановить за счет властей

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Поврежденная витрина городской аптеки

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Поврежденное здание на территории завода

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Версия о беспилотнике на данный момент оперативными службами не подтверждается

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

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