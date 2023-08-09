Разрушения после взрыва в Сергиевом Посаде устранят за счет властей

Восстановление зданий, разрушенных и получивших повреждения в результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде, будет оплачиваться властями. Об этом сообщил заместитель главы администрации Сергиево-Посадского городского округа по вопросам строительства Андрей Горбунов.

«Безусловно, все, что разрушено, все будет восстановлено. Это не только окна, но и все остальные разрушения, которые произведены. Все будет исправлено. Я думаю, что и за счет администрации, и за счет вышестоящих организаций»,— сказал господин Горбунов «РИА Новости».

Андрей Горбунов уточнил, что во время взрыва на заводе было повреждено, например, здание местного колледжа. Этот объект не относится к зоне ответственности администрации городского округа, его курирует Министерство образования. «Мы с ними сейчас на связи и обязательно этот вопрос решим, откуда будут выделены средства»,— добавил он.

Взрыв на складе с пиротехникой на Загорском оптико-механическом заводе произошел сегодня, 9 августа. По последним данным, пострадали 45 человек, 6 находятся в критическом состоянии в реанимации. Около 20 многоквартирных домов получили повреждения.

По предварительной информации, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности, точную причину установят по результатам экспертизы. СКР возбудил дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Милена Костерева