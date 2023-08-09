Число пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде возросло до 52

За медицинской помощью после взрыва на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде обратились 52 человека, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он заявил, что версия об атаке беспилотника не подтверждается.

По его словам, разбор завалов займет как минимум 12 часов. «Версия о беспилотнике на данный момент оперативными службами не подтверждается. По спискам (людей на смене.— "Ъ"), которые руководитель производства... показал, видим: часть людей еще может находиться под завалами»,— рассказал господин Воробьев журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

На заводе заявили, что взрыв произошел на складе частной компании на территории, прилегающей к предприятию, и взрывная волна задела часть его помещений. «Данных о погибших среди сотрудников ЗОМЗ нет, есть пострадавшие. Работники завода эвакуированы с места ЧП»,— говорится в сообщении завода.

По данным «Ъ», взрыв произошел на складе с пиротехникой площадью 100 кв. м, он разрушен. Склад арендует признанная банкротом компания «Пиро-Росс», ее руководство находится под следствием за невыплату зарплаты 250 сотрудникам.

В городе прекращена подача горячей воды. Взрывной волной повреждены около 20 многоквартирных домов, расположенных поблизости. Разрушенные и пострадавшие здания обещают восстановить за счет властей. По факту взрыва возбудили дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Лаура Кеффер