Глава ЦИК предложила создать черный список политтехнологов после появления в Воронежской области восьми однофамильцев на выборах

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Российской Федерации Элла Памфилова прокомментировала выдвижение восьми однофамильцев на выборах в Семилукском районе Воронежской области. По ее словам председатель партии «Родина» Алексей Журавлев пожаловался в ведомство на спойлеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

«Опять, как феникс уже с новыми перьями, в новом окрасе возникает проблема двойников. Мы с вами приложили неимоверные усилия, были приняты поправки, чтобы уж как-то были преданы общественной анафеме эти грязные политтехнологии. Нет, они все равно находят лазейки. Проявилось это сейчас, я вам скажу, самым гнусным образом в Воронежской области», — сказала госпожа Памфилова (цитата по «Интерфаксу»).

В избирательном округе №11 на выборы в Совет народных депутатов Семилукского района Воронежской области, напомним, выдвинулось сразу восемь кандидатов с фамилией Вахтин. Основным претендентом на мандат является Владимир Вахтин, выдвинутый партией «Родина». Двум его однофамильцам Александру и Юрию Вахтину отказано в регистрации. Главе Семилук Александру Шевелюхину, также выдвинувшемуся от «Родины», противостоит на округе №5 самовыдвиженец Сергей Шевелюхин. По другим округам на выборах в Семилукском районе также встречаются однофамильцы: на округе №1 кандидату от КПРФ Александру Караулову противостоит самовыдвиженец Денис Караулов, а кандидату от «Родины» Елене Некрасовой-Брежневой самовыдвиженцы Кирилл и Евгения Некрасовы. Александр Шевелюхин сказал «Ъ-Черноземье», что из 13 одномандатных округов по 6 округам кандидатам от «Родины» выставили спойлеров. Один из представителей «Родины» и вовсе общался с выдвинутым на его округе однофамильцем — тот объяснил свое выдвижение зависимостью от главы сельского поселения, который попросил его выдвинуться на выборы.

Глава ЦИК подчеркнула, что действующий закон в процессе выдвижения однофамильцы в Воронежской области не нарушен. По ее мнению, двойники используются в интересах «каких-то чиновников, связанных с политтехнологами». «Мы только с вами можем выразить публичное общественное порицание таким методам, когда просто топят реальных кандидатов, пользующихся уважением людей. Страна должна знать имена тех, кто предлагает эти гнусные, грязные технологии. Наверное, мы с вами все-таки заведем такой "черный список" тех, кто этим занимается», — говорит Элла Памфилова.

Сергей Толмачев

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