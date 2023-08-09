Цена нефти Brent превысила $87 за баррель впервые с апреля

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE превысила $87 за баррель впервые с 13 апреля 2023 года. По состоянию на 13:59 Brent дорожает на 0,60%, до $86,6 за баррель. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в сентябре поднялся в цене на 0,70%, до $83,5 за баррель.

Bank of America ожидает, что стоимость Brent в 2023 году в среднем вырастет до $100 за баррель. Минэнерго США повысило прогноз стоимости Brent до $82,62 за баррель. Brent вернулась к росту в начале августа.

О ситуации на нефтяном рынке — в материале «Ъ» «Черное золото превратилось в черепки».

Лаура Кеффер