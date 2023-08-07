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Коммерсантъ FM
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Военные в Нигере заявили о подготовке к интервенции в двух странах

Захватившие власть в Нигере военные утверждают, что две центральноафриканские страны начали предварительную переброску сил для военной операции против их страны. Об этом говорится в заявлении сформированного мятежниками Национального совета по защите отечества.

О каких странах идет речь, не уточняется. «Несмотря на неодобрение народа Нигера и ЭКОВАС, планирование этой войны (в Нигере.— "Ъ") уже осуществляется»,— утверждают военные (цитата по агентству ANP). Ранее президент Нигерии Бола Тинубу запросил у сената разрешение на применение армии за пределами страны, но не нашел поддержки. Военное руководство ЭКОВАС говорило, что отказалось от сценария с использованием силы против Нигера.

В ночь на 27 июля военные из президентской гвардии Нигера объявили, что президент Мохамед Базум и члены его семьи отстранены от власти. Господин Базум отказался уходить в отставку и призвал США помочь восстановить порядок в стране. 4 августа мятежники денонсировали военные соглашения с Францией. По данным AP, мятежники обратились к ЧВК «Вагнер». Сегодня, 7 августа, Нигер закрыл воздушное пространство.

О ситуации в стране — в публикации «Ъ» «Франция поторопилась забрать своих граждан из Нигера».

Лаура Кеффер

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