Украина сообщила о возвращении 22 военнопленных

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что из плена возвращены 22 украинских солдата. По его словам, «они участвовали в битвах в разных направлениях» и в числе освобожденных есть раненые. Самому старшему — 54 года, младшему — 23 года, уточнил господин Ермак в Telegram. Россия не сообщала об обменах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Андрея Ермака в Telegram Фото: страница Андрея Ермака в Telegram

11 июня Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «94 на 95». 6 июля состоялся обмен военнопленными по формуле «45 на 45». В тот же день власти двух стран объявили о возвращении в семьи трех детей, разлученных с родными в результате вооруженного конфликта: в Россию вернулся мальчик, на Украину — мальчик и девочка.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер