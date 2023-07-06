Власти России и Украины сообщили о передаче разлученных с семьями детей

Власти России и Украины 6 июля официально объявили о возвращении в семьи трех детей, разлученных с родными в результате вооруженного конфликта.

В Россию вернулся малолетний мальчик, который до этого находился у бабушки в Хмельницкой области Украины. Ребенка передали на границе Белгородской области. Его мать осенью 2022 года, как написала в Telegram уполномоченная по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова, обратилась к ней с просьбой помочь с возвращением сына.

На Украину вернулись два ребенка — 6-летний Ренат и 10-летняя Варвара. Как сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram, их мать, военный медик, была возвращена при обмене пленными по формуле «110 на 110» в октябре 2022 года, а детей удалось вернуть только сегодня.

В сообщениях Татьяны Москальковой и Андрея Ермака говорится, что работа по возвращению детей велась в том числе по линии уполномоченных по правам человека обеих стран. Госпожа Москалькова отметила, что в процессе обмена также участвовали дипломаты двух стран и погранслужбы.

С марта 2023 года в Международном уголовном суде (МУС) открыто дело из-за депортации украинских детей. В рамках этого дела были выданы ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Россия юрисдикцию МУС не признает.

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Александр Кислов