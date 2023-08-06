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Коммерсантъ FM
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Подоляк: дружеские отношения с Польшей после конфликта с РФ сменятся на конкуренцию

Польша является самым близким другом Украины на данный момент, считает советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. По его мнению, после конфликта с РФ отношения между Киевом и Варшавой станут конкурентными.

«Максимально близкий друг на сегодняшний день — это Польша. И, в принципе, так будет до конца войны. После конца войны, конечно, у нас будут конкурентные отношения. Конечно, мы будем конкурировать за те или иные рынки»,— сказал господин Подоляк телеканалу Freedom (цитата по «РИА Новости»).

В начале августа МИД Украины вызвал польского посла в стране Бартоша Цихоцкого из-за критических высказываний в адрес Киева представителя президента Польши Марчина Пшидача. Тот ранее заявил, что Украине «стоило бы начать ценить ту роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы». Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский отмечал, что в польско-украинских отношениях сейчас есть целый ряд сложностей и «непростых моментов», однако Варшава намерена в первую очередь исходить во внешней политике из своих собственных интересов. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что никакие политические обстоятельства не смогут испортить отношения между украинским и польским народами.

О политической ситуации в Польше — в материале «Ъ» «На польских выборах зазвучал "Вагнер"».

Леонид Уварчев

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