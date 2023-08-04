Politico: Саудовская Аравия расскажет России об итогах встречи по Украине

Саудовская Аравия, как ожидается, проинформирует Россию об итогах переговоров по Украине в Джидде, пишет газета Politico. Представителей России на встречу не пригласили.

Politico отмечает, что, согласно поступившему в ее распоряжение документу, запланированная на 5–6 августа встреча будет построена вокруг десяти подтем. В частности, участники переговоров планируют обсудить продовольственную, экологическую и энергетическую безопасность, освобождение заключенных, а также создание трибунала по военным преступлениям.

«Важно, чтобы у нас был результат, приемлемый для украинского народа»,— прокомментировал изданию предстоящую встречу один из чиновников Евросоюза.

По данным СМИ, к участию в переговорах по урегулированию украинского кризиса пригласили представителей около 30 стран, включая Индонезию, Египет, Мексику, Бразилию, Чили, Замбию, ЮАР и Индию. Россия приглашения в Джидду не получила. Основной целью встречи станет продвижение «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского.

По мнению самого господина Зеленского, переговоры в Джидде позволят договориться о проведении «глобального саммита мира», на который по плану должны собраться десятки глав государств. Украинский президент полагает, что «саммит мира» может пройти уже этой осенью.

Politico при этом пишет, что для Саудовской Аравии встреча нужна, чтобы представить королевство в образе миротворца. Однако не ясно, будет ли сам наследный принц и фактический правитель Мухаммед бен Салман присутствовать на встрече.

Подробнее о встрече на саудовской площадке — в материале «Ъ» «Саммит мира — готовься к войне».

Милена Костерева