Куйбышевская железная дорога переименовала три остановочных пункта в Ульяновской области

Куйбышевская железная дорога переименовала три остановочных пункта на территории Ульяновской области. Ранее они именовались только по порядковому номеру километра, на котором расположены, сообщили в пресс-службе магистрали.

На линии Инза — Ульяновск-Центральный названия получили два «безымянных» остановочных пункта. Остановочный пункт 878 км, находящийся в черте городского округа Ульяновск недалеко от села Анненково, теперь называется Анненковский лес. Остановочный пункт 823 км в Майнском районе будет именовать Новоанненковский по названию близлежащего поселка. На линии Инза — Новообразцовое остановочный пункт 757 км, расположенный недалеко от Базарного Сызгана, теперь называется Раздолье.

Новые топонимы совпадают с расположенными поблизости административными или географическими объектами. Унификация навигации позволит пассажирам лучше ориентироваться во время поездки.

Андрей Сазонов