Эксперты МАГАТЭ не обнаружили мины на крышах третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 3 августа осмотрели крыши третьего и четвертого энергоблоков Запорожской АЭС (ЗАЭС). В результате проверки мины или взрывчатка не обнаружены, следует из пресс-релиза организации.

«После неоднократных запросов группа получила беспрепятственный доступ к крышам двух реакторных блоков, а также могла осмотреть крыши машинных залов. Эксперты МАГАТЭ не обнаружили мин или взрывчатых веществ на крышах зданий реакторов третьего и четвертого энергоблоков. Группа продолжит запрашивать разрешения на посещение крыш остальных четырех энергоблоков ЗАЭС»,— говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что доступ для осмотра крыш третьего и четвертого энергоблоков экспертам МАГАТЭ предоставили сразу после девятой по счету смены экспертов на станции. В ночь перед ротацией наблюдательная команда сообщила МАГАТЭ о серии взрывов в районе ЗАЭС.

Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года, после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.

«За последнюю неделю группы МАГАТЭ провели дополнительные инспекции и обходы на ЗАЭС. После обхода периметра участка 1 августа группа подтвердила, что мины, впервые обнаруженные 23 июля, все еще на месте. Никаких новых мин или взрывчатых веществ во время обходов за последнюю неделю обнаружено не было»,— следует из сообщения.

С октября 2022 года ЗАЭС управляет АО «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). В мае 2023-го глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупреждал, что ситуация в районе ЗАЭС становится потенциально опасной. Она обострилась, после того как 6 июня разрушилась Каховская ГЭС. С прошлого месяца власти России и Украины продолжают обвинять друг друга в подготовке масштабной диверсии на ЗАЭС. Украина проводит учения по отработке действий в случае чрезвычайной ситуации на ЗАЭС.

Подробнее о ситуации на станции — в публикации «Ъ» «Хроника объявленного теракта».