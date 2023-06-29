Украина проводит учения по отработке действий в случае чрезвычайной ситуации на ЗАЭС

Экстренные службы Украины проводят учения по отработке действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Как уточнила пресс-служба Минэнерго страны, учения проходят на территории Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: LIBKOS / AP Фото: LIBKOS / AP

Решение о проведении мероприятий по подготовке украинских служб было принято 28 июня в ходе заседания кризисного штаба. В них, в частности, принимают участие министр энергетики Украины Герман Галущенко, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук, а также президент «Энергоатома» Петр Котин и глава Госинспекции ядерного регулирования Украины Олег Кориков. К учениям также привлечены соответствующие службы центрального, регионального и местного значения.

«Главная задача учений — отработать протоколы совместных действий всех соответствующих служб для оперативного реагирования и минимизации последствий в случае возможного теракта на ЗАЭС»,— отметил господин Галущенко (цитата по сайту Минэнерго Украины). Уточняется, что эксперты «Энергоатома» разработали несколько сценариев возможного развития событий на ЗАЭС, которые будут отработаны во время учений.

16 июня президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в намерении взорвать Запорожскую АЭС. 20 июня с аналогичным заявлением выступил глава украинской разведки Кирилл Буданов. Он утверждал, что российская сторона заминировала Запорожскую АЭС, заложив взрывчатку в том числе в пруд-охладитель. В Кремле назвали заявления украинской стороны «очередной ложью».

О ситуации на станции — в материале «Ъ» «На Запорожской АЭС повысился провокационный фон».

Милена Костерева