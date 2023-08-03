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Коммерсантъ FM
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Подобрали лица

Единороссы определились с кандидатами в депутаты на новых территориях

«Единая Россия» выдвинула списки кандидатов в депутаты парламентов четырех новых субъектов — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Как и предполагал “Ъ”, вместе с губернаторами их возглавили боевые командиры, общественники и федеральные политики. Эксперты считают, что партия власти доминирует на этих территориях и голосование надо воспринимать скорее как референдум.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В список кандидатов «Единой России» (ЕР) на выборах депутатов Народного совета (НС) ДНР вошло 130 человек. Его лидерами, как ранее и предполагал “Ъ” (см. “Ъ” от 5 июня), стали врио главы республики, секретарь местной партийной ячейки Денис Пушилин, командир батальона «Спарта», Герой России Артем Жога (отец погибшего комбата Владимира «Вохи» Жоги), а также генеральный директор республиканского центра охраны материнства и детства Анна Железная.

По данным партии, 62% кандидатов в донецкий парламент являются ее членами, 22% имеют боевой опыт (участники спецоперации), 18% — молодежь (до 35 лет). В профессиональном разрезе большая часть — 26% — это бюджетники (учителя, врачи, работники культуры и ЖКХ), еще 21% — предприниматели, а 15% — общественники.

Напомним, парламенты всех четырех новых субъектов будут сформированы по пропорциональной системе, то есть мандаты распределят между списками кандидатов в соответствии с количеством полученных каждой партией голосов. Ни одномандатников, ни региональных групп внутри списков на этих выборах не будет. В НС ДНР изберутся 90 депутатов, в НС ЛНР — 50, в заксобрание Запорожской области — 40, а в Херсонскую облдуму — 36.

Список кандидатов ЕР в луганский НС включает 75 человек, а возглавляют его врио главы ЛНР Леонид Пасечник, секретарь местной ячейки единороссов, действующий спикер парламента Денис Мирошниченко, а также курирующий регион депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Партийное представительство здесь гораздо выше: сразу 96% претендентов состоят в «Единой России». Кроме того, почти 50% из них — это действующие луганские депутаты (в ДНР и ЛНР функционируют парламенты, сформированные во времена самопровозглашенной независимости; в Запорожской и Херсонской областях законодательных органов пока нет). При этом число кандидатов с боевым опытом здесь несколько меньше — 17%.

На выборы в заксобрание Запорожской области единороссы выдвинули 60 человек. Список возглавили врио губернатора Евгений Балицкий, секретарь местной партячейки Галина Данильченко и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В «Единой России» состоят 40% кандидатов, но только 5% из них являются участниками спецоперации (СВО).

Наконец, в Херсонскую облдуму ЕР выдвинула 50 кандидатов. Список возглавили врио губернатора Владимир Сальдо, депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии Игорь Кастюкевич, а также директор хлебозавода Новой Каховки Елена Дмитрук. Среди херсонских кандидатов меньше всего участников СВО — только 4%, зато больше всего предпринимателей — сразу 26%. В партии состоят 60% претендентов на депутатские мандаты.

Напомним, 10 сентября жителям новых регионов также предстоит избрать депутатов представительных органов муниципальных образований. А вот губернаторов им выбирать не придется: главы субъектов будут утверждены региональными депутатами из кандидатур, представленных президентом.

Выдвижение списков кандидатов в парламенты новых субъектов продлится до 17 августа. По данным ГАС «Выборы», помимо единороссов это уже успели сделать либерал-демократы. Списки ЛДПР по традиции возглавляет ее лидер Леонид Слуцкий.

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко указывает, что партия выдержала единый формат формирования «троек» во всех четырех регионах: «Везде одна и та же логика: есть губернатор, есть представитель воюющей элиты и есть представитель социального фронта, в трех случаях — это женщины». Cомнений в том, что заявленные политики справятся с поставленными электоральными задачами, у эксперта не возникает: «Социология, которую я видел, показывает доминирование "Единой России" во всех четырех регионах, а все остальные парламентские партии болтаются где-то там — возле пятипроцентного барьера».

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко рекомендует в первую очередь обратить внимание на условия, в которых проходит избирательный цикл: «Это будут выборы в условиях военного положения со всеми вытекающими последствиями: отсутствием фактической конкуренции и всеми прочими нюансами и обстоятельствами. Скорее это будет некая легитимация текущей власти через — насколько это возможно в таких условиях — прозрачное голосование». Поэтому, рассуждает господин Бондаренко, персональный состав кандидатов не так важен: «В чистом виде это является не выборами, а референдумом в условиях военного положения. Вот так это и надо воспринимать».

Также в сентябре на новых территориях пройдут выборы в органы МСУ, на которые ЕР выдвинула 2086 кандидатов: 595 — в ДНР, 800 — в ЛНР, 319 — в Херсонской области, 372 — в Запорожской. Выборы в органы МСУ также пройдут по партийным спискам.

Андрей Прах, Григорий Лейба, Андрей Винокуров

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