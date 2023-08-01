Франция объявила о начале эвакуации своих граждан из Нигера с 1 августа

Министерство иностранных дел Франции заявило о подготовке операции по эвакуации из Нигера французских граждан после атаки на посольство страны, расположенное в Ниамее. Начать эвакуацию планируют сегодня, 1 августа.

«Учитывая ситуацию в Ниамее, имевшее место против нашего посольства насилие и закрытие воздушного пространства, которое лишает наших соотечественников возможности самостоятельно покинуть страну, Франция готовит эвакуацию своих граждан и граждан Европы, желающих покинуть страну. Эвакуация начнется сегодня»,— говорится в заявлении на сайте МИД Франции.

В сообщении французского посольства, которое приводит радиостанция RFI, отмечалось, что операция будет проводиться при «координации с нигерскими силами». По данным Agence France Presse, для эвакуации людей будет задействован воздушный транспорт.

26 июля военнослужащие Нигера объявили о свержении президента Мохамеда Базума. Он был избран демократическим путем два года назад в ходе первой мирной передачи власти в Нигере после обретения независимости от Франции в 1960 году.

30 июля в столице Нигера была подожжена дверь французской дипмиссии. Некоторые протестующие пытались взобраться на стены посольства, другие топтали горящие флаги Франции. Захватившие власть военные запретили вывозить за границу уран с месторождений французской Orano. Французские власти произошедшее осудили. Президент Эмманюэль Макрон пообещал защитить соотечественников.

Подробнее о ситуации в Нигере — в публикации «Ъ».

Милена Костерева