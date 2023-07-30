Франция пообещала защитить соотечественников в Нигере после атаки на посольство

После произошедшего в столице Нигера Ниамее нападения на посольство Франции президент Эмманюэль Макрон пообещал защитить соотечественников в этой западноафриканской стране. Об этом сообщил Елисейский дворец.

В столице Нигера была подожжена дверь французской дипмиссии. Некоторые протестующие пытались взобраться на стены посольства, другие топтали горящие флаги Франции, сообщает агентство Reuters. Несколько молодых людей забросали здание посольства камнями, прежде чем их разогнала Национальная гвардия Нигера.

«Долой Францию!» «Франция вон!» — было написано на плакатах. Позже военные власти Нигера попросили протестующих воздержаться от вандализма.

Французские власти произошедшее осудили. «Любой, кто нападет на французских граждан, военных, дипломатов или французские интересы, вызовет немедленный и бескомпромиссный ответ со стороны Франции»,— говорится в заявлении Елисейского дворца. Входящая в Евросоюз (ЕС) Франция уже прекратила финансовую поддержку Нигера. Это же сделал и ЕС, США не исключили подобного шага.

Нигер до 1960 года был французской колонией. В середине этой недели там произошел военный переворот.

Мария Федотова