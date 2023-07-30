В Нигере во время марша сторонников хунты с российскими флагами атаковали посольство Франции

В столице западноафриканского Нигера Ниамей маршем прошли тысячи демонстрантов, размахивающие флагами, в том числе российскими. Демонстранты, поддерживающие хунту и выступающие против бывшего колонизатора Франции, подожгли дверь дипмиссии этой страны. В Нигере 26 июля произошел военный переворот. Фото протестующих с флагами публикует агентство Associated Press.

Нигер был французской колонией до 1960 года и считался последним надежным партнером Запада в борьбе с джихадистами в африканском регионе Сахель, сообщает AP. В Нигере находятся 1,5 тыс. французских солдат, которые проводят совместные операции, а США и европейские страны помогли обучить национальные войска страны.

Пока лидеры новой хунты не обозначили, будут ли они держать курс в направлении сотрудничества с Москвой или останутся с западными партнерами, отмечает AP.

26 июля военнослужащие Нигера объявили о свержении президента Мохамеда Базума. Он был избран демократическим путем два года назад в ходе первой мирной передачи власти в Нигере после обретения независимости от Франции в 1960 году. 28 июля новым лидером Нигера был назначен генерал Абдурахман Чиани.

Ситуация с безопасностью в Нигере не столь плохая, как в соседних западноафриканских Буркина-Фасо и Мали, которые борются с исламистскими группировками, сообщает AP. Согласно Проекту данных о местоположении и событиях вооруженных конфликтов, в 2022 году Нигер был единственным из трех государств, где наблюдалось снижение уровня насилия. AP отдельно упоминает, что в Мали продолжается действовать российская группа наемников «Вагнер», а Россия стремится расширить влияние в африканском регионе.

27–28 июля в России прошел саммит с участием лидеров африканских стран. В саммите принимали участие в том числе временный глава Буркина-Фасо Ибрагим Траоре и переходный президент Мали Ассими Гоита. Президент РФ Владимир Путин провел с ними отдельные встречи.

Господин Базум, по данным службы протокола российского президента, на саммит в Санкт-Петербург не собирался.

Мария Федотова