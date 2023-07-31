Мексика не будет участвовать в мирных переговорах по Украине без участия России

Делегация из Мексики будет присутствовать на переговорах по Украине в Саудовской Аравии только при условии, что в них будут участвовать обе стороны конфликта, рассказал «РИА Новости» президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. По данным американской газеты The Wall Street Journal (WSJ), Россия к участию в переговорах не приглашена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Фото: Aurea Del Rosario / AP Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Фото: Aurea Del Rosario / AP

«Если и Украина, и Россия будут согласны искать решение для достижения мира, мы примем участие. Если стороны конфликта согласятся и созовут (другие страны.—“Ъ”) для этой цели. Мы выступаем за мир. <...> Если будут представлены две страны — да»,— заявил он.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор отметил, что Мексика была готова участвовать в мирных переговорах по Украине при посредничестве папы римского Франциска, премьер-министра Индии Нарендры Моди и генсека ООН Антониу Гутерриша.

Сегодня, 31 июля, глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов сообщил, что папа римский Франциск считает необходимым присутствие России на любых переговорах о мире на Украине. По его словам, мирные переговоры могут быть легитимными только при участии России. 25 октября 2022 года Леонид Севастьянов сообщал, что папа римский Франциск готов провести переговоры президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в формате круглого стола в Ватикане.

Ранее WSJ писала, что Саудовская Аравия готовится принять мирный саммит, организованный Киевом. Он пройдет 5–6 августа в портовом городе Джидда на Красном море. По данным WSJ, на саммит пригласили порядка 30 стран, но России среди них нет. Издание пишет, что саммит решили провести в Саудовской Аравии в надежде привлечь на встречу Китай, который поддерживает тесные связи с Россией.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».