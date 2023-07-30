«РИА Новости» сообщило об отсутствии сотрудников министерств в башне «Москва-Сити» при крушении БПЛА

Специалисты оценивают нанесенный башне IQ-квартала в «Москва-Сити» ущерб после попадания беспилотника. Об этом сообщил источник «РИА Новости». В здании IQ-квартала в «Москва-Сити» расположены Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг.

«Инцидент произошел в три часа утра. Информации о том, что в башне в то время были наши сотрудники, нет. По предварительной информации, попадание в десятый этаж. Идет оценка повреждений специалистами»,— рассказал источник агентству.

Telegram-каналы публикуют видео, на которых возле офиса разбросаны бумаги предположительно из офисов государственных ведомств. Они могли вылететь из-за взрывной волны при попадании беспилотника в здание.

Мэр Сергей Собянин сообщил, что при ночной атаке беспилотниками были повреждены две башни «Москва-Сити». По его словам, никто не пострадал. По данным ТАСС, пострадал охранник.

Позднее Минобороны России сообщило, что в атаке участвовали три беспилотника, два из них подавили средства радиоэлектронной борьбы, после чего они упали в районе «Москва-Сити». Еще один беспилотник был сбит в небе Одинцовского района Подмосковья.

Анастасия Ларина