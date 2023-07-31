Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ в первом полугодии снизилась на 11%

Чистая прибыль одной из крупнейших российских нефтяных компаний ЛУКОЙЛ по российскому стандарту бухгалтерского учета (РСБУ) составила 463,51 млрд руб. в первом полугодии. Это следует из отчета о финансовых результатах за январь-июнь 2023 года. За аналогичный период 2022 года чистая прибыль составила 520,53 млрд руб.

Выручка компании в первом полугодии 2023 года составила 1,25 трлн руб., за этот же период прошлого года — 1,74 трлн руб. Валовая прибыль составила 543,02 млрд руб. в этом году, 736,45 млрд руб. в 2022 году. Прибыль от продаж в 2023 году составила 467,25 млрд руб., в 2022 году — 661,86 млрд руб. Прочие доходы составили 33,72 млрд руб. в этом году, 5,44 млрд руб. в 2022 году. Прибыль до налогообложения в первом полугодии в 2023 году составила 516,5 млрд руб., в прошлом году — 559,42 млрд руб.

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ за девять месяцев 2022 года составила 647,93 млрд руб. Чистая прибыль компании по РСБУ по итогам 2022 года составила 790,12 млрд руб. В первом квартале 2023 года чистая прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ составила 104,287 млрд руб.

О проектах компании читайте в публикации «Ъ» «ЛУКОЙЛ все жиже к Африке».

Мария Федотова