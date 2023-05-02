Прибыль ЛУКОЙЛа в первом квартале снизилась на 21,8%

В первом квартале 2023 года чистая прибыль ЛУКОЙЛа по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 104,287 млрд руб. Это на 21,8% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (133,381 млрд).

Выручка компании упала на 37%, до 455,83 млрд руб., себестоимость — почти на 42%, до 309,636 млрд руб. Валовая прибыль сократилась на 23%, до 146,194 млрд руб., прибыль от продаж — на 28%, до 110,778 млрд руб., прибыль до налогообложения — на 20%, до 128,617 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность.

По итогам 2022 года чистая прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ выросла на 24%, до 790 млрд руб. Выручка за прошлый отчетный период составила 2,874 трлн руб., что на 20,3% больше, также выросли валовая прибыль и себестоимость. В марте 2023-го к бухгалтерскому учету были приняты финансовые вложения в виде акций зарубежных дочерних обществ, приобретенных ЛУКОЙЛом, в размере $1,46 млрд.

О проектах компании — в материале «Ъ» «ЛУКОЙЛ все жиже к Африке».

Лаура Кеффер