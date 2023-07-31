Талибы примут участие во встрече по Афганистану в Казани 29 сентября

Делегация талибов (движение «Талибан» запрещено в РФ) примет участие во встрече по Афганистану в Казани 29 сентября. Об этом специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов сообщил ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По его словам, свое участие подтвердила половина участников формата, в том числе делегация талибов. «Остальных ждем, времени еще достаточно»,— сказал господин Кабулов.

Он отметил, что основная тема встречи — инклюзивность временного правительства талибов. Сейчас власти в Афганистане сформированы в основном из пуштунов — «этнического ядра» движения «Талибан». Представители же национальных и религиозных меньшинств представлены в правительстве эмирата слабо. По оценке Замира Кабулова, в этом направлении подвижки не наблюдаются: «Для этого и собираемся, чтобы продолжить работу». На встрече также будут обсуждаться вопросы борьбы против терроризма и наркопреступности.

6 июня глава МИДа Сергей Лавров заявлял, что Россия не может начать разговор о признании талибов, пока они не выполнят обязательства по созданию инклюзивного правительства. По его словам, выстраивание рабочего диалога с талибами «отвечает интересам безопасности и экономического развития региона, а также целям межафганского национального примирения».

«Талибан» захватил власть в Афганистане в августе 2021 года. В мае 2023 года Россия приняла участие в консультативных переговорах ООН по взаимодействию с талибами. Согласно рассекреченным документам Пентагона, США считают, что Афганистан стал координационным центром для «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация). В «Талибане» это отрицают.

Полина Мотызлевская