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Коммерсантъ FM
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Талибы назвали фейком данные Пентагона о превращении Афганистана в координационный центр ИГ

Данные Пентагона о том, что Афганистан спустя полтора года после вывода войск США стал координационным центром для «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) являются фейком. Об этом заявил представитель правящего в стране террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид.

«Фейковый документ Министерства обороны США является частью продолжающейся пропагандистской кампании (против Афганистана). Публикация таких безосновательных утверждений и документов — дело рук спецслужб, которые не хотят, чтобы афганцы жили мирно»,— написал представитель талибов в Twitter (цитата по ТАСС).

Он утверждает, что афганские власти «полностью контролируют страну и не позволяют никому использовать Афганистан против безопасности любой другой страны». Господин Муджахид также уверяет, что террористические группировки вроде ИГ «серьезно пострадали» в Афганистане, так как силовые структуры талибов борются с ними.

Секретные документы Пентагона и разведки, касающиеся ситуации в Афганистане, накануне опубликовала The Washington Post. По данным военного ведомства США, ИГ разрабатывает «экономически эффективную модель для внешних операций», которая опирается на ресурсы из-за пределов Афганистана. Вашингтон также считает, что ИГ ведет в Афганистане планирование терактов на территории Европы и Азии.

В апреле в Самарканде прошла министерская конференция по афганской проблематике. В ней приняли участие представители РФ, Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Участники встречи пришли к выводу, что США и их союзники должны взять на себя «основное финансовое бремя по постконфликтному восстановлению Афганистана».

Подробности — в материале «Ъ» «Вашингтону предъявили счет за Афганистан».

Лаура Кеффер

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