Уходящий год стал самым провальным для барбершопов за последние 30 лет. Такими данными поделились с “Ъ” игроки рынка. Трафик заведений со средним чеком около 5 тыс. руб. упал почти на 20%. В то же время в салонах самой бюджетной категории число клиентов сократилось всего на 7%. Речь идет о периоде с сентября по декабрь 2022 года по сравнению с летом, такие данные приводит “Ъ” со ссылкой на платформу YCLIENTS.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ FM” спросил у владельцев и управляющих барбершопов, заметили ли они падение спроса на услуги и с чем это связано:

Владелец барбершопа «Без тормозов» Илья Стриж: «На падение спроса влияют миграция и сокращения на работе. Услугами барберов в основном пользуется средний класс. Это какие-то более или менее крупные компании, которые сейчас сократили штат сотрудников. IT-специалисты тоже перестали ходить. Я сократил рабочие места, снизил аренду. Сейчас работаю с постоянными клиентами, предоставляю абонементы, подарки, скидки». Представитель барбершопа «Теодор» Антон: «По сравнению с весенне-летним периодом и в плане клиентуры, и в плане прибыли мы просели процентов на 30-40. Но мы переехали в новое пространство, может, еще и это повлияло. Объявление мобилизации тоже, конечно, отразилось. Размер среднего чека снизился на 15-20%». Владелец барбершопа Topgun Алексей Локонцев: «Всегда в декабре первые 10-15 дней люди не приходят. Но потом начинается такой всплеск записи, что мы работаем до 12 часов ночи. В этом году ничего не изменилось. Все ровно так же. Наша сеть не испытывает проблем с клиентами. Но наши услуги стали чуть дороже. Может быть, люди ушли от тех, кто стрижет, условно говоря, за 1 тыс. руб., к тем, кто работает за 500 руб., потому что не видят разницы».

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