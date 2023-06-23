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Коммерсантъ FM
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Молодежь придумала себе дело

Каким бизнесом хотели бы заняться россияне

Лучшей идеей для открытия собственного дела россияне считают кафе, продуктовый магазин или салон красоты. Чаще всего опрошенные говорили о бизнесе в общепите. О карьере в этой сфере преимущественно размышляли так называемые зумеры — это люди от 18 до 24 лет. Рестораторами хотели бы стать 35% из них, подсчитали аналитики компании «Ренессанс Жизнь» и платформы «Авито Услуги».

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Скорее всего, это молодые люди без опыта и возможности больших инвестиций, полагает генеральный директор консалтинговой компании Restcon Елена Перепелица: «Понятно, что люди будут всегда, поэтому кафе и рестораны открывались и продолжат открываться. Удачная идея — всегда есть спрос, всегда есть потребители.

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Сложности заключаются в том, что это не пустой рынок, он заполнен, и, конечно же, для открытия кафе или ресторана требуются достаточно серьезные инвестиции. Но обычно молодые люди запускают что-то с приставкой "микро". Для этого нужно небольшое помещение, из оборудования — только кофемашина и мойка.

Что касается суммы, то на что-то типа маленькой кофейни может быть достаточно буквально порядка 300 тыс. руб. А сложности с таким микробизнесом заключаются в том, что это то, в чем ты фактически должен жить. Не всегда получится нанять персонал, поскольку доходность не такая, чтобы ее хватило и на зарплату сотрудникам, и на прибыль. Люди сами стоят за прилавком, делают этот кофе и что-то продают».

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Каждый пятый молодой предприниматель хотел бы открыть магазин по продаже продуктов или книжный магазин. Об этом чаще всего говорят миллениалы в возрасте от 25 до 34 лет. А в сфере услуг привлекательными называют категории «ремонт и строительство», «автосервис», а также «грузоперевозки». Но самое популярное направление — бьюти и салоны красоты. Такой бизнес предпочли бы 16% респондентов.

Новичкам начинать лучше с моностудий, посоветовал член Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты и владелец сети имидж-лабораторий «Персона» Игорь Стоянов: «Можно открыть любую моностудию. Что это такое? Например, маникюр, лазерная эпиляция, барбершоп, магазин профессиональной косметики. То есть моно — это какая-то ведущая услуга. В сегменте эконом инвестиции могут быть 500 тыс. руб., до 1 млн руб.

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В бизнес-сегменте — где-то в районе 1,5-2 млн руб. Прежде чем выходить в премиальный, есть смысл потренироваться на монопроекте. Я бы в этом случае еще до открытия рекомендовал проинвестировать 30-50 тыс. в образование. Не лениться и получить знания от наставников — их сейчас много. И дальше уже идти тратить чьи-то деньги. Для начала это лучшая практика».

Основными препятствиями на пути к открытию собственной компании россияне называют нехватку знаний, отсутствие капитала и нерешительность. Но есть сфера, где все это не будет помехой. Это бизнес на IT-технологиях, рассуждает управляющий партнер аудиторской компании ФБК Алексей Терехов:

«Ушедшие международные компании освободили рынок — его можно заполнять. Поэтому могу выделить инициативы в области безопасности, импортозамещения.

Тут и государство создало условия, и рыночные условия создали тренды, потенциал для роста.

Я сталкиваюсь в своей деятельности с людьми без высшего образования, но очень творческими и нацеленными на создание технологий в области применения ИИ. И я не сомневаюсь, что именно они запустят стартапы, которые будут успешны. Если рассматривать Москву и область, то центры развития молодого бизнеса там предоставляют и сопровождение, и помощь в написании бизнес-плана, вплоть до инфраструктуры, необходимой для занятий творчеством в области цифровизации».

Большинство потенциальных предпринимателей подсчитали, что на создание собственного дела им потребуется от 0,5 млн руб. до 5 млн руб. Получить необходимую сумму, по мнению респондентов, можно, если ежемесячно откладывать процент с дохода или подработок. Каждый третий полагается на кредит, 16% рассчитывают привлечь инвестора, один из 10 хочет заработать на акциях крупных компаний. Кроме того, есть и те, кто намерен накопить на свое дело с помощью страховых программ. Таких среди респондентов 2%.

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Светлана Белова

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