ТАСС: полеты в воздушной зоне Москвы и Подмосковья запрещены, аэропорт Внуково закрыт

Введен временный запрет на нахождение в Московской воздушной зоне, сообщил источник ТАСС в экстренных службах. Ранее в Подмосковье были сбиты два беспилотника, в «Москва-Сити» произошел взрыв. Авиационные службы сообщили, что аэропорт Внуково закрыт на вылет и прилет.

По данным Flightradar24, в воздухе находится один самолет авиакомпании «Ямал». Все остальные рейсы либо задержаны либо перенесены.

В столичном аэропорту Внуково запрещено приземляться и вылетать. Рейсы перенаправляют в другие аэропорты, сообщили авиационные службы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица была атакована беспилотниками. По его словам, «незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях» «Москва-Сити». Никто не пострадал.