Сошлись в цене, но не в ценностях

Американский Сенат принял проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, начинающийся 1 октября 2023 года. За документ, предусматривающий повышение расходов на нужды Пентагона до рекордных $886 млрд, проголосовали 86 законодателей, против — 11. В ближайшие недели спецкомиссия попытается свести подготовленный Сенатом проект бюджета с вариантом Палаты представителей, содержащим множество идеологически окрашенных поправок. С необходимостью продолжения военной поддержки Украины согласны при этом в обеих палатах Конгресса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tom Brenner / File Photo / Reuters Фото: Tom Brenner / File Photo / Reuters

Сенат принял свою версию проекта оборонного бюджета (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2024 финансовый год. Она предполагает увеличение соответствующих расходов на 5,2%, до $886 млрд. Такую же сумму ранее одобрила Палата представителей в рамках своей версии NDAA. Это рекорд для США. В предыдущие годы российский военный бюджет был в среднем в десять раз меньше американского (в пересчете на доллары), однако оценить нынешнее соотношение соответствующих трат не представляется возможным, поскольку далеко не все расходы на военную операцию РФ на Украине предаются огласке.

За принятие бюджета проголосовало абсолютное большинство американских сенаторов — 86 против 11, причем как демократов (коих в Сенате большинство), так и республиканцев. При голосовании в Палате представителей (где большинство у республиканцев) такого единодушия не было и в помине: поддержали документ 219 законодателей (среди которых было всего лишь четыре демократа), против высказались 210 (в том числе четыре республиканца).

Обе версии бюджета предусматривают увеличение расходов на содержание вооруженных сил, обеспечение их оснащенности (включая модернизацию ядерной триады), операции за пределами страны.

Как нижняя, так и верхняя палаты Конгресса удовлетворили фактически все запросы военных по части закупок новых вооружений и техники, порой даже с излишком. Так, обе версии бюджета позволяют Пентагону заказать (или продолжать выделять деньги на закупку в рамках уже начатых программ) десять новых боевых кораблей: одну стратегическую подводную лодку нового поколения класса Columbia, две многоцелевые субмарины класса Virginia, два эсминца класса Arleigh Burke серии Flight III, два фрегата типа Constellation, один корабль-заправщик класса John Lewis, одну плавучую базу подлодок типа AS (X) и один десантный транспорт-док класса San Antonio серии Flight II).

Последний не был в списке запросов военно-морских сил США, но о нем просил Корпус морской пехоты, и в итоге его тоже включили.

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Сенаторы (как ранее и члены Палаты представителей) включили в свой вариант проекта бюджета и программу по разработке крылатой ракеты морского базирования в ядерном оснащении (SLCM-N). Как ранее уже писал “Ъ”, администрация президента США Джо Байдена, комментируя версию NDAA в исполнении нижней палаты Конгресса, высказалась резко против выделения средств на эти цели (см. “Ъ” от 12 июля). Перед голосованием в Сенате Белый дом вновь выпустил заявление, в котором едва ли не слово в слово повторяются причины, по которым администрация выступает против финансирования работ в этой сфере.

По оценкам бюджетного управления Конгресса, разработка SLCM-N обойдется по меньшей мере в $10 млрд до 2031 года.

При этом эксперты отмечают, что эта сумма не включает производственные затраты после 2031 года, переоборудование подлодок и кораблей под новую ракету и другие эксплуатационные расходы, а также расходы на обеспечение безопасности. Все вместе может привести к общей стоимости программы в $31 млрд. Создать новую крылатую ракету морского базирования в ядерном оснащении США решили при прошлом президенте, республиканце Дональде Трампе, что подавалось в том числе как ответ на «растущую угрозу со стороны России». Демократ Джо Байден в 2022 году заявил о необходимости отказа от дальнейшего финансирования этой программы. Однако Конгресс под давлением Республиканской партии все равно настоял на том, чтобы работы были продолжены, и выделил на 2023 год около $45 млн на разработку ракеты и соответствующей боеголовки W80–4 ALT.

В Белом доме настаивают, что военно-морским силам не нужна эта ракета, а потому в следующем финансовом году на эти цели денег не должно выделяться вообще. США, как сказано в комментарии Белого дома, обладают «достаточными текущими и планируемыми возможностями для сдерживания ограниченного применения ядерного оружия противником с помощью обычных и ядерных вооружений». В Сенате возражения администрации, однако, проигнорировали и вписали в свой проект бюджета пункт о необходимости продолжения соответствующих работ. С учетом единодушия обеих палат Конгресса по этому поводу можно ожидать, что он войдет и в итоговую версию NDAA.

На пути к принятию согласованного бюджета законодателям придется, однако, преодолеть ряд серьезных препятствий, главное из которых — наличие в версии Палаты представителей нескольких идеологически окрашенных поправок, на внесении которых настояли наиболее консервативные республиканцы.

Так, в проект бюджета вошли положения, нацеленные на ограничение прав солдат-трансгендеров, включая отмену компенсации затрат на их «переход» из одного пола в другой. Сюда же можно отнести поправку, направленную на отказ от практики, по которой Пентагон покрывает расходы военнослужащих и их иждивенцев на поездки для проведения абортов за пределами штата, если таковые запрещены или ограничены в данной юрисдикции (подробнее см. “Ъ” от 17 июля).

Несколько влиятельных сенаторов-демократов уже дали понять, что ни при каких условиях не поддержат эти положения. «Это потребует некоторой работы, но мы просто надеемся, что нам удастся сосредоточиться на актуальных вопросах, связанных с национальной обороной, и не придется заниматься всеми посторонними вещами»,— заявил телеканалу CNN сенатор-демократ Гэри Петерс. «Я уверен, что возникнут разногласия, но мы должны это сделать,— продолжил тему сенатор-демократ Ричард Блюменталь.— Это потребует тяжелой работы, но никто не хочет, чтобы США остались без вооруженных сил».

Попытаться преодолеть противоречия предстоит специальной согласительной комиссии, которая будет сформирована в ближайшее время. После того как она представит единый вариант бюджета, за него должны будут еще раз проголосовать обе палаты. Затем документ ляжет на стол президенту.

По вопросу о необходимости продолжения предоставления военной и иной помощи Украине у законодателей особых расхождений не было. За сокращение этой бюджетной статьи высказались лишь несколько политиков, но широкой поддержки они не получили. В обеих версиях бюджета содержится положение о выделении средств на военные нужды Киева в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI) как минимум до 2027 года.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу в ходе пленарного заседания саммита Россия—Африка заявил, что Украина и ее западные партнеры отказываются от переговоров с Россией. «В основе конфликта лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО, а они отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию. Да и сама Украина, а точнее сегодняшний украинский режим, отказывается от переговоров»,— отметил он.

Ранее в Белом доме заявили, что в центре внимания США «находится продолжение оказания помощи Украине, чтобы она смогла добиться успеха на поле боя и вести переговоры с позиции максимальной силы, на своих, а не на чьих-либо еще условиях».

Елена Черненко