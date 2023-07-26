Американским морпехам добавят комплексов

США продолжают развивать наземные ударные средства, ранее запрещенные по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. На днях новую мобильную пусковую установку для запуска крылатых ракет Tomahawk продемонстрировал Корпус морской пехоты США. По официальным данным, новый ракетный комплекс будет использоваться прежде всего как противокорабельный. Американские СМИ сообщают, что он необходим для возможного будущего конфликта с Китаем. Российские эксперты, однако, не исключают, что такие системы могут быть развернуты и в Европе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На базе морской пехоты «Кэмп-Пендлтон» в штате Калифорния были продемонстрированы новые наземные установки для запуска крылатых ракет Tomahawk (дальностью до 1,8 тыс. км)

Фото: U.S. Marine Corps На базе морской пехоты «Кэмп-Пендлтон» в штате Калифорния были продемонстрированы новые наземные установки для запуска крылатых ракет Tomahawk (дальностью до 1,8 тыс. км)

Фото: U.S. Marine Corps

Новые наземные установки для запуска крылатых ракет Tomahawk (дальностью до 1,8 тыс. км) были представлены в ходе специальной церемонии на базе морской пехоты «Кэмп-Пендлтон» в штате Калифорния. Мероприятие прошло еще 21 июля, но отчет о нем (с фото) появился на одном из сайтов американского оборонного ведомства только 24 июля. «Это историческая глава в истории Корпуса морской пехоты и 11-го полка морской пехоты (которому переданы новые системы.— “Ъ”). Американский народ ожидает, что Корпус морской пехоты подготовится к войне,— заявил в ходе презентации командир 11-го полка морской пехоты, полковник Патрик Элдридж.— Сегодня в мире есть гнусные государства и деятели, которые представляют реальную угрозу для своих соседей, наших союзников и самих Соединенных Штатов». О ком идет речь, военный не уточнил.

Судя по описанию и фотографиям, пусковые установки для ракет Tomahawk установлены на шасси машин семейства JLTV (Joint Light Tactical Vehicle — объединенная легкая тактическая машина), общего с пусковыми установками для противокорабельных ракет семейства NMESIS (Navy/Marine Expeditionary Ship Interdiction System — экспедиционная система воспрещения доступа для военно-морских сил и Корпуса морской пехоты). Отдельного имени у нового комплекса, судя по всему, пока нет, в релизе Пентагона речь идет просто о «пусковых установках для ракет большой дальности» (Long Range Fires Launchers). Как и NMESIS, он будет беспилотным, управлять им можно дистанционно, например, с машин управления на том же шасси.

По словам эксперта ИМЭМО РАН Александра Ермакова, отсутствие кабины позволяет разместить на достаточно компактном шасси крупные ракеты. «Предполагается, что Корпус морской пехоты будет размещать их на малонаселенных островах в Тихом океане, где они будут действовать группами из беспилотных пусковых и машин управления,— пояснил эксперт “Ъ”.— Стандартные компактные габариты позволят оперативно перемещать эти внедорожные платформы морским или воздушным транспортом, будь то десантные катера или самолеты».

Размещение противокорабельных систем на части так называемых островов первой цепи у побережья Китая дало бы США, по словам эксперта, возможность держать под прицелом китайский флот.

В официальном материале Пентагона не уточняется, для противодействия каким именно угрозам американским морпехам потребовался новый комплекс. Однако в американских СМИ однозначно говорится, что речь идет о Китае. Так, в материале специализированного портала The War Zone сказано, что новый комплекс является одним из ключевых компонентов видения Корпуса морской пехоты того, как он будет проводить операции в будущем. «Сценарии, предусматривающие необходимость оперативного перемещения по островам, с которыми морские пехотинцы могут столкнуться во время будущего масштабного конфликта в Тихом океане против Китая, являются важным фактором в этом планировании»,— уточняется в статье.

При этом ни в официальных заявлениях, но в аналитических материалах не объясняется, почему для противокорабельной системы выбрана именно Tomahawk. «Как противокорабельная ракета Tomahawk морально устарел, но его сохранившиеся возможности по поражению наземных целей могут быть истинной причиной закупок Корпусом морской пехоты таких комплексов»,— предполагает Александр Ермаков. При размещении у китайских берегов под видом «оборонительных» противокорабельных средств морская пехота, по его словам, получит важные для США устойчивые средства для ударов по китайской территории и повысит свой статус в системе вооруженных сил. «Эти системы по идеологии и дизайну направлены против Китая, но нельзя исключать в будущем их развертывания в Европе или продажи американским союзникам под видом "противокорабельных"»,— допускает эксперт.

До середины 2019 года создание подобных комплексов было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В рамках этого соглашения, подписанного СССР и США в 1987 году, стороны не должны были иметь ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5,5 тыс. км, как и пусковые установки для них. США начали обвинять РФ в нарушении этого договора в начале 2010-х годов, но решительный шаг в направлении его денонсации был сделан администрацией Дональда Трампа в конце 2018 года. Вашингтон обвинил Москву в том, что крылатая ракета 9М729 якобы имеет дальность, превышающую установленную договором. В Москве это отрицали и выдвинули США встречные претензии. Среди прочего Россия высказывала опасения, что размещенные в Польше и Румынии пусковые установки противоракет Mk41 могут использоваться и для запуска крылатых ракет Tomahawk. Вашингтон ни объяснения, ни претензии в расчет не принял и 2 февраля 2019 года объявил о выходе из договора. Москва ответила зеркально. Через полгода, 2 августа, ДРСМД официально прекратил свое действие.

Вскоре после развала договора президент РФ Владимир Путин объявил, что на европейской территории России не будут развернуты ракеты средней дальности наземного базирования, до тех пор пока в Европе не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства. Но в НАТО эту инициативу назвали «бессмысленной»: члены альянса сочли, что 9М729 уже развернута на европейской части России, а значит она сама уже сделала то, что призывает не делать других. Осенью 2020 года Владимир Путин представил расширенный вариант своего предложения о моратории (согласившись не размещать на европейской части РФ 9М729 и предложив меры для избежания ракетного кризиса в Азиатско-Тихоокеанском регионе), но и он НАТО не заинтересовал. Обсудить мораторий на размещение ракет средней дальности США и НАТО согласились только в январе—феврале 2022 года — за несколько недель до ввода российских войск на Украину, однако на сей раз это не заинтересовало уже Москву.

Новый наземный ракетный комплекс Корпуса морской пехоты США, между тем, является не первой системой в составе американских вооруженных сил, созданной после развала ДРСМД. Так, в декабре Пентагону была передана первая батарея нового наземного подвижного ракетного комплекса средней и меньшей дальности Strategic Mid-Range Fires (SMRF) Typhon. Он может использоваться для запуска Tomahawk и ракет SM-6 (до 460 км), но не только. Его пусковая установка представляет по сути сухопутный вариант корабельной вертикальной пусковой установки Mk41 (см. “Ъ” от 8 декабря 2022 года). Пуски SM-6 из нового комплекса были успешно проведены в начале этого года, а в конце июня Пентагон сообщил об успешных пусках Tomahawk, объявив первую батарею Typhon боеготовой.

Власти РФ внимательно следят за этими наработками. «Мы, разумеется, тщательнейшим образом отслеживаем процесс разработки и постановки на вооружение американских ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Их линейка весьма разнообразна… Безусловно, появление таких средств в регионах, откуда они смогут представлять для нас угрозу, приведет к принятию ответных мер»,— предупредил в интервью “Ъ” замглавы МИД РФ Сергей Рябков (см. “Ъ” от 27 января).

Между тем о соответствующих российских разработках известно куда меньше. В феврале 2019 года, когда уже было ясно, что ДРСМД скоро развалится, министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к Владимиру Путину с предложением начать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по использованию пусковых установок морского базирования ракет «Калибр» в наземном варианте и созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности. О продвижении в этом направлении в дальнейшем, однако, официально не сообщалось.

При этом в конце апреля вице-спикер Совета федерации Константин Косачев предупредил, что если США разместят ранее запрещенные по ДРСМД комплексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, «то пошатнется главное и последнее условие одностороннего моратория России: неразмещение американских ракет меньшей и средней дальности в других регионах мира». «В такой ситуации возможная отмена моратория на размещение Россией ракет "в различных регионах" выглядела бы адекватной и пропорциональной»,— заявил он, уточнив, что такое решение может быть принято оперативно и не потребует законодательного оформления, поскольку мораторий не оформлялся законодательно. «Хотя это тот случай, когда надежда умирает последней. Соблюдение всеми сторонами де-факто моратория в любом случае предпочтительнее, чем его де-факто отмена»,— добавил сенатор.

Елена Черненко