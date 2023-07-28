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Коммерсантъ FM
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Над турами нависла тень катастрофы

Каковы последствия крушения Ми-8 на Алтае

Крушение вертолета Ми-8 на Алтае может парализовать авиатуризм в регионе, рассказали “Ъ FM” игроки рынка. В результате трагедии 27 июля погибли четыре человека, 10 пострадали, сообщили в региональном МЧС. Всего же на борту находилось 16 человек — в основном туристы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Почему произошла катастрофа? И как она скажется на туриндустрии? Подробности — у Александра Мезенцева.

Фото: МЧС РФ

Фото: МЧС РФ

На вертолете Ми-8 авиакомпании «АлтайАвиа» 13 туристов возвращались с экскурсии к горе Белуха. На борту также находилось трое членов экипажа.

Как видно на видео с места трагедии, во время посадки воздушное судно наклонилось, винты задели столб с линиями электропередач, и вертолет упал. Моментально произошло возгорание. Пожар удалось потушить спустя полтора часа. По одной из версий СМИ, посадочное место вертолета было занято, поэтому пилоту пришлось совершать приземление рядом.

В результате катастрофы погибли четыре человека. Двое пассажиров сами покинули разбившийся вертолет и с травмами добрались до больницы. У остальных — серьезные ожоги.

Что известно о крушении Ми-8 на Алтае

Между тем вопросы к авиакомпании «АлтайАвиа» возникали еще два года назад. Две проверки Ространснадзора выявили по 37 нарушений. Такие данные следуют из сервиса СПАРК. К слову, в 2022-м никаких недочетов уже не обнаружили.

Как отметили в профильных службах, причиной произошедшей катастрофы могла стать ошибка пилотов. С этой версией согласен член Общественного совета по гражданской авиации Ространснадзора Олег Смирнов:

«Столкновение с высоковольтной линией — это явный недостаток в действиях командира корабля, который производил посадку. Погода была хорошая, ясный день, все видно, техника не отказывала.

Кроме того, даже последний фактор никак не мог привести к столкновению с препятствием. Экипаж должен знать так называемую микронавигацию — препятствия, которые поднимаются выше земли: электрические провода, всякие мачты, высокие деревья».

В Российском союзе туриндустрии заявили, что крушение вертолета негативно повлияет на покупку туров в республику. Это может вовсе остановить некоторые программы и авиаперевозки в регионе, заметил основатель компании RussiaDiscovery Вадим Мамонтов:

«После такого чрезвычайного происшествия, как это было, например, на Камчатке два года назад, компания, как правило, временно лишается права осуществлять пассажирские перевозки. "АлтайАвиа" — крупнейший игрок в регионе, и, безусловно, это драматично отразится на возможности доставлять туристов.

Кроме того, гора Белуха — это одно из самых интересных направлений на Алтае, и поэтому, конечно же, это значительно сократит поток туристов, потому что многие прилетают в Тюнгур именно для того, чтобы посмотреть на эту достопримечательность».

Каков турпоток на Алтай

Каков турпоток на Алтай

Вместе с тем туры на Алтай пользуются большим спросом у соотечественников, причем они рассчитаны на разный бюджет, рассказала корреспондент Altapress.ru Лариса Васильева:

«Туристов здесь много бывает, это очень популярное место. Как правило, это направление выбирают состоятельные путешественники и часто заказывают именно вертолетные экскурсии. Здесь и ледники, и озера, это самая заповедная, скажем, территория республики».

В прошлом году Алтайский край посетили 2 млн туристов, что на 8% больше по сравнению с показателем 2021-го. По оценкам опрошенных “Ъ FM” игроков рынка, в этом сезоне число путешественников может превысить 3 млн.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Тюленева

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