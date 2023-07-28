Вертолет попал на ЛЭП

В Республике Алтай потерпел крушение вертолет МИ-8Т (RA-74474), перевозивший экскурсионную группу. По предварительным данным, при посадке воздушное судно задело ЛЭП, рухнуло на землю и загорелось. Четыре человека погибли, десять пострадали. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Инцидент произошел на следующий день после визита в регион премьер-министра Михаила Мишустина, который на совещании по развитию туристической отрасли говорил о важности безопасности при оказании туруслуг.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Согласно данным Росавиации, полет МИ-8, потерпевшего крушение, выполнялся «с целью перевозки экскурсионной группы»

Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай Согласно данным Росавиации, полет МИ-8, потерпевшего крушение, выполнялся «с целью перевозки экскурсионной группы»

Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

Четверо человек погибли и 10 пострадали при падении вертолета Ми-8Т, сообщили в республиканском ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Авиакатастрофа, в причинах которой разбирается Следственный комитет России (СКР), произошла около 15:00 местного времени в селе Тюнгур Усть-Коксинского района, примерно в 200 км от республиканской столицы Горно-Алтайска. Согласно информации спасательного ведомства, при заходе на посадку воздушное судно, по предварительным данным, задело электропровода и загорелось. На кадрах видеозаписи, сделанной очевидцами, видно, как вертолет зависает на высоте 1,5–2 м над землей, затем его начинает закручивать вправо. МИ-8 задевает хвостом опору ЛЭП и падает, ломая лопасти несущего винта. Через несколько секунд воздушное судно полностью охватил огонь.

Первоначально сообщалось о шести погибших в авиа­катастрофе. Однако потом выяснилось, что два человека, которых считали погребенными под горящими обломками, оказались живы. Они самостоятельно покинули место аварии и обратились в районную больницу. По данным источников, согласно предварительным данным, в авиапроисшествии погибли один мужчина (житель Москвы) и три женщины из Красноярска, Санкт-Петербурга и Белоруссии. Все трое членов экипажа остались живы. По сообщению республиканского МЧС, три человека из числа пострадавших, находящиеся в тяжелом состоянии, будут доставлены в ожоговый центр города Барнаула авиацией медицины катастроф.

Ликвидация последствий аварии находится на контроле главы Республики Алтай Олега Хорохордина, сообщили в его пресс-службе. Там опровергли растиражированную рядом интернет-ресурсов информацию о «представителях некоего московского персонала» на борту упавшего вертолета.

Согласно данным Росавиации, на борту вертолета находились три члена экипажа и 13 пассажиров, а «полет выполнялся с целью перевозки экскурсионной группы». По сведениям „Ъ“, туристы должны были осмотреть природные достопримечательности — гору Белуха (самая высокая на Алтае) и ее окрестности, крайней точкой маршрута значилось озеро Ак-Кем. Кто организатор экскурсии — не сообщается.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух и более человек). О выдвинутых версиях крушения вертолета правоохранители не сообщают. Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, рассказали в ведомстве.

В авиакомпании «Алтай­Авиа», которой принадлежал упавший вертолет, отказались от комментариев.

Авиакатастрофа произошла на следующий день после совещания о развитии индустрии туризма и гостеприимства, которое провел в Рес­публике Алтай премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он подчеркнул необходимость соблюдения мер безопасности в отрасли, напомнив о ДТП, произошедшем на этой неделе, когда перевернулся грузовик, в котором туристы ехали на Каракольские озера. Тогда 11 человек получили травмы, один пассажир погиб. «По предварительным данным, это транспортное средство было, к сожалению, неисправным. Никаких лицензий на перевозку людей у организаторов экскурсии не было. Конечно, то, что касается жизни, безопасности людей, должно быть под особым контролем. Коллеги, еще раз: федеральные и региональные власти должны обратить самое серьезное внимание на то, как оказываются туристические услуги в субъектах. И здесь хорошо бы вместе с бизнесом искать решения, чтобы минимизировать повторение подобных случаев и разбираться в каждой конкретной ситуации. Касается это, конечно, не только Рес­публики Алтай, но и всех российских регионов»,— подчерк­нул Михаил Мишустин.

Константин Воронов, Валерий Лавский