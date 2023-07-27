Стабильный сезон

Власти Алтайского края по итогам года ожидают роста турпотока до 7% к показателям 2022-го, когда регион впервые посетили 2,2 млн человек. Однако участники рынка в разгар сезона говорят о цифрах, сопоставимых с прошлогодними, а компании, организующие активный отдых, вовсе сообщают о снижении интереса со стороны туристов. Об отсутствии «ажиотажа по сравнению с предыдущими годами» сообщили и участники рынка туристических услуг в Иркутской области. Сдерживают рост турпотока отмена программы туристического кешбэка в России и повышение цен на авиабилеты, отмечают эксперты.



Власти Алтайского края рассчитывают на рост турпотока на 5–7% по итогам 2023 года. «В прошлом году турпоток в нашем крае впервые составил 2,2 млн человек. Учитывая все проекты, которые мы развиваем, это, конечно, далеко не предел. По турпотоку мы уже в этом году рассчитываем на рост на 5–7%»,— сказал губернатор Виктор Томенко по итогам совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным о развитии туризма. По предварительной оценке краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности, регион в первом полугодии посетили 920 тыс. человек. Это несколько выше результатов прошлого года, сообщили в управлении, не уточнив, насколько.

Участники регионального рынка, напротив, говорят о сдержанном спросе на туристические услуги. Заместитель генерального директора АО «Курорт Белокуриха» Михаил Шефер отмечает, что «в этом году роста нет» и весной гостиницы были более загружены, чем в летний период. Он поясняет, что самым сложным по загрузке традиционно является четвертый квартал, когда поток туристов значительно снижается, поэтому резких колебаний в дальнейшем быть не может. Глава дирекции санаториев Белокурихи Алтайского края Сергей Криворученко отмечает, что за первые шесть месяцев 2023 года туркомплекс посетили 10,9 тыс. человек, в аналогичный период прошлого года — 11 тыс. «Загрузка гостиниц примерно на том же уровне, что и год назад. Причем значительно сократился спрос со стороны физлиц, больше приобретает путевки корпоративный покупатель — бизнес и страховые компании»,— рассказал он. Цены, по его словам, в этом году выросли на 30% для корпоративного сегмента и на 20% для физлиц. По оценке Сергея Криворученко, на долю корпоративного сегмента в общей структуре бронирований приходится около 30%.

В соседней Республике Алтай говорят о снижении интереса туристов к активным турам. «На примере тура „Каракольские озера“ — в прошлом году было девять выходов тургрупп, в этом году — три-четыре, по маршруту „Приключения на Алтае“ состав группы в прошлом году был 13-14 человек, в этом году — 6-8»,— говорит президент Ассоциации туристических организаций Республики Алтай и руководитель туроператора «Алтай-Актив-тур» Татьяна Зяблицкая.

На ситуацию повлияла отмена программы туристического кешбэка, по которому ряд путевок на первый квартал 2023 был оплачен в конце 2022 года, не исключает Михаил Шефер.

Программа туристического кешбэка действовала в России в 2020–2022 годах. Физлица могли приобрести туры и оплатить размещение в оте­лях в регионах России с кешбэком до 20%, но не более 20 тыс. руб. В новом бюджете на 2023 и плановые 2024–2025 годы финансирование программы не предусмотрено. В марте директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности в Минэкономразвития Дмитрий Веригин говорил, что спрос на путешествия по стране превышает предложение, поэтому запускать программу нецелесообразно.

Спрос на отдых на Алтае снизился после значительного увеличения стоимости авиабилетов, считает Татьяна Зяблицкая. «Путевка (проживание и питание) в Республике Алтай на пять дней в среднем стоит 25 тыс. руб., а перелет из Москвы в Горно-Алтайск — 40–50 тыс. руб. Это примерно столько же, сколько стоит путевка в Турцию или Египет на одного человека»,— говорит она. В прошлом году, по ее оценке, авиабилеты можно было приобрести за 15 тыс. руб.

Росстат в мае этого года сообщил о росте стоимости перелета эконом-классом по России на 28% год к году — до 6 972,36 руб. в расчете на 1 000 км пути, что стало максимумом с 2000 года. По данным «Яндекс Путешествия», в среднем цены на перелеты в обе стороны в июне 2023-го из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска в Барнаул и Горно-Алтайск по сравнению с июнем 2022 выросли на 37%.

Председатель комитета по предпринимательству в сфере туристской деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Марина Григорь­ева отмечает, что «ажиотажа по сравнению с предыдущими годами» не наблюдается и на Байкале, хотя загрузка у отельеров высокая. «Единственное, что стабильно увеличивается и даже превышает предложение, — это спрос на отдых в номерах и гостиницах высоких категорий»,— отмечает она.

Сейчас, в разгар сезона, отели и базы отдыха загружены приблизительно на 70%. Цены по сравнению с прошлым годом выросли на 20% из-за повышения различных составляющих расходов, которые несут отельеры, говорит руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова. Номер в гостинице на Ольхоне (самый большой остров на Байкале.— „Ъ“) в этом сезоне стоит не дешевле 10–12 тыс. руб., а активный насыщенный недельный тур обойдется в 140 тыс. руб., в то время как год назад можно было приобрести туры по 80 тыс. руб., говорит профессиональный гид по Байкалу Татьяна Постникова, отмечая, что предложения тем не менее, раскупаются.

По данным регионального агентства по туризму, в 2019 году на Байкале побывало 400 тыс. зарубежных гостей, в то время как в 2022 году — лишь 22 тыс. человек. «Так как безвизовая составляющая (въездного туризма.— „Ъ“) с Китаем (действовала для тургрупп.— „Ъ“) еще не заработала, как было до пандемии, то поток формируется за счет российских туристов»,— говорит Евгения Найденова. В 2022 году Байкал посетили около 1,7 млн туристов из России — такая же общая цифра была и до пандемии, но в нее входили и сотни тысяч иностранцев. «Прибавка по иностранцам совсем незначительная, едут из Монголии, Китая, стран СНГ»,— отмечает она. По предварительным оценкам, турпоток в Приангарье в летний сезон-2023 сохраняется на уровне прошлого года.

Лолита Белова, Влад Никифоров, Иркутск