Главные новости к утру 28 июля

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ночью была предпринята попытка атаки «вражеского беспилотника». БПЛА был сбит силами Минобороны. Разрушений и пострадавших нет.

Минпромторг одобрил обновленный перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту, сообщил первый замглавы ведомства Василий Осьмаков. Какие товары включили в список, он не уточнил.

США рассчитывают поставить первую партию танков Abrams Украине в сентябре, сообщает Politico. Ожидается, что в августе несколько танков Abrams отправят в Германию на ремонт, а в следующем месяце их передадут Киеву.

Япония запретила поставлять в Россию машины с объемом двигателя более 1,9 л и с гибридными двигателями, а также покрышки для грузовиков. Ограничения вступят в силу 9 августа.

«Кинопоиск» и «Иви» в текущем году вышли на окупаемость, рассказали источники «Ъ». Эксперты допускают, что улучшению финансовых показателей способствовало урезание расходов.

Минюст США добавил новый пункт обвинения экс-президенту США Дональду Трампу по делу о ненадлежащем хранении секретных документов в его поместье. В дело также включили третьего ответчика.

Группа сенаторов и депутатов внесла законопроект, позволяющий лицензировать бесхозные произведения, например, с неизвестными или не отвечающими на официальную переписку правообладателями. Авторы объясняют его проблемами лицензирования произведений времен СССР, выяснил «Ъ».

В Таиланде зафиксировали рост числа приезжих из России на 1000%. За шесть месяцев 2023 года в страну приехало 791 574 россиянина.

Как узнал «Ъ», Минэкономики раскрыло участникам рынка видеоигр порядок реализации законопроекта об их маркировке. Согласно ему, студии сами будут присваивать рейтинг продуктам, но затем его проверят надзорные органы.

США потратят до $7 млн на повышение точности прогнозов погоды на фоне жары, объявил президент Джо Байден. По его словам, климатический кризис привел к экстремальной жаре, чья интенсивность, частота и продолжительность только растут.

Как выяснил «Ъ», «Газпром нефть» потребовала от покупателей ее топлива на бирже раскрыть всех участников цепочки владения товаром вплоть до конечного потребителя. Трейдеры считают, что требование невозможно выполнить в полном объеме.

Подробнее о событиях предстоящего дня — в анонсах «Ъ».