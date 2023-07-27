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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 28 июля

В Санкт-Петербурге на полях саммита «Россия — Африка» пройдут переговоры президента России Владимира Путина с председателем президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Манфи, президентом Камеруна Полем Бийи, президентом Сенегала Маки Салла, президентом ЦАР Фостеном-Арканжой Туадерой.

Также в Санкт-Петербурге состоится рабочий обед для группы лидеров африканских государств с участием Владимира Путина по украинской проблематике. По итогам саммита господин Путин выступит с заявлением для СМИ.

Состоится 550-е заседание Совета федерации РФ, закрывающее весеннюю сессию. Планируется обсудить закон об изменении планки призывного возраста и закон о сборах со сверхприбыли компаний.

В Доме журналистов состоится прощание с погибшим в зоне СВО военкором «РИА Новости» Ростиславом Журавлевым, затем состоятся похороны с воинскими почестями на Широкореченском кладбище.

Состоится внеочередное собрание акционеров Polymetal Int (объединяет активы АО «Полиметалл») для рассмотрения вопроса о делистинге с Лондонской фондовой биржи (LSE)

Во Франции Национальное статистическое управление Insee обнародует предварительные данные об изменении ВВП во втором квартале.

В Туле состоится церемония прощания с сенатором от Тульской области Игорем Панченко, умершим 26 июля на 61-м году жизни. Похороны пройдут в городе Алексин.

В деревне Ленивец (Калужская область) пройдет фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние».

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