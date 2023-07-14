«Эта ракета — кого надо ракета»

Нет данных, радиационный фон нормальный: Москва не подтверждает информацию о падении северокорейской ракеты в российской исключительной экономической зоне. Накануне КНДР провела испытательный запуск межконтинентальной баллистической твердотопливной ракеты «Хвасон-18». По этому поводу западными странами инициировано заседание Совбеза ООН. Официальный Пхеньян в ответ заявил о своем праве на самооборону. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что партнерство с Северной Кореей чревато определенными рисками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Северная Корея подтвердила, что в среду, 12 июля, провела испытательный пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18». Центральное телеграфное агентство страны популярно объяснило международной общественности, что причина подобных действий — недопущение вражеских военных вылазок. Запуском руководил лично Ким Чен Ын и остался доволен тем, как все прошло.

Несмотря на то, что подобные вещи случаются периодически, в цивилизованном мире к этому относятся крайне нервно. Вот даже Совбез ООН решили созвать, дабы осудить.

При этом считается, что главная цель таких акций — обратить на себя внимание и не более того, слегка пошантажировать капиталистов, помещиков, а также их многочисленных прислужников, чтобы не расслаблялись. Но при всем при этом нет четких гарантий, что в один прекрасный момент ракету не начинят неким страшным компонентом так, что весь мир содрогнется. КНДР ведь не простое государство, а с определенной спецификой, скажем так.

И вот пошли сообщения, что ракета «Хвасон-18» упала в экономической зоне Российской Федерации. Однако реакции Москвы практически нет: данными не располагаем, и, вообще, может быть, это провокация США. И в целом следите лучше за Украиной. Можно себе представить: если бы к нам, пусть на чуточку, на полмиллиметра, что-то прилетело из Америки. Страшно подумать, какой была бы реакция.

Но здесь так получается, что эта ракета — кого надо ракета. Можно даже сказать, дружеская. Да, нынче мы с КНДР не то чтобы прямо не разлей вода, но теперь, видимо, это наш надежный и близкий партнер. Но вот хочется спросить: а если — не дай бог, конечно — дружеский боеприпас куда-нибудь попадет и причинит некий ущерб или отклонится от курса?

Между прочим, КНДР — непосредственный российский сосед. Это не Австралия какая-то, а вот она, прямо рядом находится. И что тогда — делать вид, что ничего не происходит, ничего не замечать? Или как?

В этой связи логично все-таки просчитать последствия подобного партнерства.

Как бы то ни было, Приморское управление по гидрометеорологии, что на Дальнем Востоке Российской Федерации, сообщает: в родном приграничье радиационный фон остается в норме. Ну что же, все-таки есть какая-никакая реакция. Соответствующие службы работают. И это радует.

Но в общем и целом есть повод задуматься относительно того, с кем водить дружбу. Пусть не сейчас, но на перспективу уж точно. А то есть такая пословица: с такими друзьями и врагов не надо.

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