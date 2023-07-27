Главные новости к утру 27 июля

Судья МУС Томоко Аканэ объявлена в розыск в РФ. СКР считает ее одной из ответственных за выдачу ордеров на арест президента РФ Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с председателем КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Глава Минобороны передал северокорейскому лидеру письмо с личным посланием от президента РФ Владимира Путина.

Президент США Джо Байден поручил своей администрации передать доказательства предполагаемых военных преступлений России на Украине Международному уголовному суду, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Минспорт Украины разрешил украинским спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами, выступающими в нейтральном статусе.

Как стало известно «Ъ», «Роснефть» обратилась с правительство, указав на риски срыва геологоразведки в лесотундре севера Красноярского края из-за изданного в 2022 году постановления правительства, которое запрещает такие работы. В Минприроды заявили «Ъ» о готовности внести коррективы в нормативную базу. Подробнее.

США не контактировали с Россией по поводу ситуации вокруг Тревора Рида после сообщений о его ранении на Украине.

Производство пивных напитков, отличающихся по рецептуре от классического пива, по итогам первой половины 2023 года сократилось на 3,1% год к году, до 48,38 млн дал. До этого объем предложения рос. Подробнее.

Движение автомобилей по Крымскому мосту в сторону Кубани временно приостановлено. Причина приостановки движения не уточняется.

«Лента» начала переговоры по покупке основанной в 2001 году в Екатеринбурге сети «Монетка», рассказал источник «Ъ» на региональном рынке ритейла. Планируется, что магазины «Монетки» продолжат работать под этим брендом. Подробнее.

Военные Нигера объявили в эфире национального телевидения, что президент страны Мохамед Базум отстранен от власти. В Нигере объявлен комендантский час и закрыты границы.

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