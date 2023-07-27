США не контактировали с Россией по поводу ситуации вокруг Тревора Рида

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не контактировали с Россией по поводу американского морского пехотинца Тревора Рида после сообщений о его ранении на Украине. Господин Рид вернулся в США в 2022 году в результате обмена с Россией, после чего отправился на Украину для участия в военном конфликте с РФ.

«Мне не известно ни о каких контактах с российскими официальными лицами после сообщений о его ранении»,— сказал господин Кирби в ходе брифинга (цитата по C-SPAN).

На вопрос журналиста, не скажется ли участие господина Рида в конфликте на Украине на переговорах с РФ о возвращении в США осужденных в России американских граждан, чиновник заявил, что Москва знает позицию Вашингтона по этому вопросу. По его словам, власти США «активно и энергично» призывают американских граждан воздержаться от участия в конфликте на Украине. Ситуация с господином Ридом никак не повлияет на стремление США освободить из заключения осужденного в России Пола Уилана и арестованного Эвана Гершковича, подчеркнул господин Кирби.

В 2022 году между США и Россией состоялись два обмена заключенными: в декабре бизнесмена Виктора Бута обменяли на спортсменку Бриттни Грайнер, в апреле морпеха Тревора Рида обменяли на летчика Константина Ярошенко. 25 июля 2023 года Госдепартамент США сообщил, что господин Рид ранен в ходе боевых действий между Россией и Украиной.

CNN со ссылкой на источник сообщал, что власти США опасаются, что участие Тревора Рида в боях на Украине может привести к ухудшению американо-российского диалога по дальнейшему обмену заключенными.

Пол Уилан был задержан в Москве сотрудниками ФСБ в декабре 2018 года. ФСБ утверждала, что при задержании обнаружила у американца флешку с секретными данными. В 2020-м его приговорили к 16 годам колонии по делу о шпионаже (ст. 276 УК). Пол Уилан своей вины не признал.

Эвана Гершковича задержали 29 марта в Екатеринбурге. 30 марта в Лефортовском суде Москвы его арестовали по статье о шпионаже. Сейчас господин Гершкович находится в СИЗО «Лефортово».

Эрдни Кагалтынов