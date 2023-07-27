Украинским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях с россиянами, выступающими в нейтральном статусе

Министерство молодежи и спорта Украины изменило текст приказа, запрещающего украинским спортсменам участвовать в соревнованиях с атлетами из РФ и Белоруссии. В новой редакции запрет распространяется только на те соревнования, в которых российские и белорусские спортсмены используют национальную символику своих стран или «публичными действиями выражают принадлежность к России или Белоруссии». Таким образом, украинским спортсменам фактически разрешено принимать участие в соревнованиях с россиянами и белорусами, выступающими в нейтральном статусе. Текст приказа опубликован на сайте Минспорта.

Первоначальная версия приказа была выпущена в апреле. В нем национальным командам Украины запрещалось участвовать в соревнованиях, где присутствуют спортсмены из России или Белоруссии. Ограничения относились ко всем представителям команд по олимпийским, неолимпийским, а также паралимпийским видам спорта. Согласно тексту документа, украинские спортивные федерации обязаны отслеживать участие россиян и белорусов в международных соревнованиях и информировать об этом министерства. В случае выявления участия спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях украинские делегации должны быть отозваны.

19 июня текст приказа был изменен в первый раз. В обновленном документе изначальная формулировка «запретить официальным делегациям национальных сборных команд Украины участвовать в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из РФ и/или Белоруссии» заменена на «не командировать официальные делегации…».

Эрдни Кагалтынов