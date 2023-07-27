Главные анонсы 27 июля

В Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин примет участие в саммите Россия - Африка. Запланировано выступление на пленарном заседании, принятие итоговой Декларации саммита и других документов по основным направлениям российско-африканского сотрудничества.

В Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум» пройдет второй саммит, экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка».

Премьер-министр России Михаил Мишустин приедет в Норильск. В программе посещение Надеждинского металлургического завода им. Б.И. Колесникова и физкультурно-оздоровительного комплекса «Айка».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу завершает визит в Северную Корею.

В Киеве Верховная рада Украины, как ожидается, примет закон о запрете канонической Украинской православной церкви.

В США министерство торговли опубликует предварительные данные об изменении ВВП во втором квартале.

В Москве Мосгорсуд, как ожидается, огласит приговор по делу в отношении бывшего судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат, обвиняемой во взяточничестве.

«Яндекс» планирует опубликовать финансовые результаты по итогам II квартала 2023 года.

МТС вводит комиссию до 1% при пополнении лицевого счета телефона, домашнего интернета и ТВ.