Судья МУС Томоко Анэ объявлена в розыск в РФ

Судья Международного уголовного суда (МУС) Томоко Анэ появилась в базе розыска МВД России. Она разыскивается по статье УК РФ, говорится в карточке госпожи Анэ в базе. Следственный комитет России считает ее одной из ответственных за выдачу ордеров на арест президента РФ Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

22 июня в базе розыска МВД появился судья МУС Сальваторе Айтала. В мае СКР предъявил ему обвинения в незаконном заключении под стражу и в приготовлении к нападению на представителя иностранного государства (ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ). По тем же статьям уголовное дело возбуждено против двух других судей МУС, ответственных за выдачу ордеров. Помимо госпожи Анэ соответствующее решение выносил судья МУС Серхио Херардо Угальде Годинес.

Прокурора МУС Карима Асада Ахмада СКР обвиняет по ч. 2 ст. 299 и ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений).

МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой в середине марта 2023 года. В суде объяснили, что решение связано с незаконной депортацией детей из Украины в Россию».

Эрдни Кагалтынов