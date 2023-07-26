Reuters: Байден приказал администрации направить в МУС доказательства военных преступлений РФ

Президент США Джо Байден приказал своей администрации передать доказательства предполагаемых военных преступлений России на Украине Международному уголовному суду (МУС), сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника. США не признают юрисдикцию МУС.

Как сообщает агентство, первой об этом сообщила газета The New York Times (NYT). Издание со ссылкой на чиновников утверждает, что решение господина Байдена свидетельствует о преодолении долгого сопротивления Пентагона. В оборонном ведомстве якобы считали, что взаимодействие с МУС может открыть дорогу суду для уголовного преследования американских военных.

Как утверждают источники NYT, американские спецслужбы собрали доказательства того, что российские официальные лица принимали решения о нанесении ударов по гражданской инфраструктуре на Украине и вывозе тысяч детей с занятых войсками РФ территорий. Некоторые из этих данных якобы уже переданы украинской прокуратуре, но Вашингтон еще не предоставлял их МУС, передает издание.

В марте МУС выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Суд обосновал выдачу ордеров «незаконным вывозом детей с Украины в Россию». РФ не признает юрисдикцию МУС.

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Эрдни Кагалтынов