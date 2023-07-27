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Коммерсантъ FM
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Шойгу и Ким Чен Ын посетили выставку вооружений в Пхеньяне

Министр обороны России Сергей Шойгу вместе с председателем КНДР Ким Чен Ыном посетил выставку вооружений в Пхеньяне, сообщает северокорейская радиостанция «Голос Кореи».

Отмечается, что в ходе беседы с Сергеем Шойгу лидер КНДР выразил уверенность в том, что российская армия и народ добьются больших успехов в борьбе за строительство сильного государства.

Ранее сегодня, 27 июля, стало известно о том, что глава Минобороны РФ встретился в Пхеньяне с Ким Чен Ыном. Сергей Шойгу передал северокорейскому лидеру письмо с личным посланием от президента РФ Владимира Путина.

Министр обороны прибыл с визитом в Северную Корею 25 июля. В КНДР он принял участие в торжествах по случаю 70-летия заключения перемирия в Корейской войне. Это первый визит высокопоставленной делегации из России в КНДР с начала пандемии коронавируса. 26 июля министр обороны РФ провел переговоры с северокорейским коллегой Кан Сун Намом в Пхеньяне.

Подробнее о визите главы Минобороны РФ в КНДР — в материале «Ъ» «Сергей Шойгу открывает Северную Корею».

Эрдни Кагалтынов

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