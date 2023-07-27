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Коммерсантъ FM
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Промышленность с коротким взлетом

Вторая половина 2023 года обещает торможение бурной динамики в секторе

Преодолев падение 2022 года по итогам мая, в июне 2023 года динамика промышленного производства стабилизировалась, сообщают Росстат, Минэкономики и аналитики. Июльские опережающие индикаторы фиксируют дальнейшее ослабление спроса и выпуска в секторе на фоне роста инфляционных ожиданий и дефицита кадров. Прогнозы же компаний на ближайший квартал лишь укрепляют эти тенденции.

Большие достижения в темпах роста промышленности, видимо, уже сделаны, ждать их сохранения нет оснований

Большие достижения в темпах роста промышленности, видимо, уже сделаны, ждать их сохранения нет оснований

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Большие достижения в темпах роста промышленности, видимо, уже сделаны, ждать их сохранения нет оснований

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В июне 2023 года выпуск промышленности перестал расти, после того как по результатам мая промышленность преодолела кризисный спад 2022 года. В мае 2023 года выпуск превысил среднемесячное значение 2021 года на 3,1% с учетом сезонности по оценке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), на 1,8% — по оценке Центра развития ВШЭ и на 4,2% — по оценке Росстата.

Стабилизацию выпуска в июне фиксируют не только данные Росстата (в том числе к среднемесячным значениям 2020 года), но и оценки ЦМАКП (см. график). Торможение роста промышленности связано преимущественно со снижением объема добывающего сектора (на 1% к маю, сезонность устранена), прежде всего — резкого снижения среднесуточной добычи газа, тогда как в обработке рост продолжился (0,6% против 0,7% за май соответственно), а его фокус сместился в производства, ориентированные на конечный спрос, фиксируют аналитики центра. Последнее, очевидно, связано с подскоком отложенного потребительского спроса, который, впрочем, похоже, стал затухать в середине июля (см. “Ъ” от 26 июля).

В ЦМАКП подсчитали, что 60–65% прироста восстановительного выпуска сектора можно объяснять деятельностью военной промышленности. Впрочем, «большинство отраслей (80% добавленной стоимости промышленности) также нарастили выпуск или как минимум его удержали», уточняют в центре. «Основной вклад в улучшение показателей обработки в первом полугодии 2023 года продолжили вносить машиностроительный и металлургический комплексы (плюс 2,3 процентных пункта из 6,8% роста.— “Ъ”)»,— считают в Минэкономики. «В оборонке ситуация выглядит абсолютно фантастической (рост на 22–30% в годовом выражении за первое полугодие 2023 года). Мы не знаем, каков потенциал дальнейшего наращивания выпуска танков и ракет, но знаем, что еще больше увеличить этот выпуск можно лишь за счет дальнейшего кадрового обескровливания прочих отраслей экономики. В добыче свободные мощности, скорее всего, есть, но внешний спрос продолжает сжиматься из-за санкций»,— фиксируют, в свою очередь, аналитики Telegram-канала MMI.

«В целом индекс промпроизводства в обрабатывающих отраслях четвертый месяц демонстрирует положительную динамику, что объясняется "невысокой" базой соответствующих периодов предыдущего года, а также может свидетельствовать о том, что промышленность адаптировалась к сложившимся макроэкономическим условиям, и о начале поствосстановительного роста»,— считают, в свою очередь, в Минпромторге. Однако в ведомстве указывают, что действующие санкции и закрытие экспортных рынков по наиболее емким отраслям (среди них химическая и лесная) оказывают негативное влияние на динамику промышленности.

Между тем по итогам июня некоторое ухудшение динамики промпроизводства (несмотря на крайне низкую базу соответствующего периода 2022 года) можно наблюдать и к прошлому году, и к докризисным уровням. Если в первом полугодии 2023 года выпуск увеличился в годовом выражении на 2,6% (плюс 1,8% за пять месяцев 2023 года), то в июне рост показателя в годовом выражении замедлился до 6,5% с 7,1% в мае, к уровню двухлетней давности — до 3,8% против 4,4%, а к показателям 2019 года — до 7,9% с 8,8% соответственно.

Вероятно, после торможения в июне (на что указывали опережающие индикаторы) в июле (судя по этим же индикаторам) промышленность перейдет к спаду или по крайней мере стагнирует на фоне ухудшения динамики спроса и выпуска (см. “Ъ” от 21 июля). Более того, по данным Института Гайдара (ИЭП) и ЦБ, ухудшаются и прогнозы промышленности (по данным ИЭП, заметно — в части спроса и выпуска на ближайшие два-три месяца), прежде всего инфляционные, это послужит дополнительным фактором охлаждения спроса после выхода большинства макропоказателей на начало 2022 года.

Артем Чугунов

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