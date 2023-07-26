Потребительские ожидания сократились на росте потребления

На фоне роста инфляционных ожиданий в июле (см. “Ъ” от 18 июля), вызванного ослаблением курса рубля (в июле доля респондентов, которые считают, что рубль через год будет слабее, чем сейчас, стала максимальной с марта 2022 года), потребительские настроения населения остаются вблизи пятилетнего максимума, говорится в опубликованной вчера ЦБ полной версии доклада об инфляционных ожиданиях и потребительских настроениях. Индекс потребительских настроений все же снизился (на 0,4 пункта к июню) за счет уменьшения индекса текущего состояния (на 0,7 пункта) в части оценок фактического изменения личного материального положения за последний год — на фоне того, как оценки благоприятности текущего момента для крупных покупок в июле оставались практически неизменными (см. график).

Показатели, указывающие на склонность респондентов к потреблению, в июле, по данным ФОМ, несколько снизились. Доля опрошенных, предпочитающих не откладывать свободные деньги, а тратить их на покупку дорогостоящих товаров, уменьшилась до 29,7% (на 1,7 процентного пункта к июню), а доля тех, кто предпочитает сберегать, возросла до 51,4% (на 0,3 п. п. к июню). Между тем, согласно июльским опросам населения, основную стратегию адаптации к экономической ситуации отражает заметный рост доли респондентов, намеренных тратить на повседневные расходы сбережения (на 2 п. п. за месяц, до 10% — максимум с ноября 2022 года). В то же время данные Сбериндекса свидетельствуют о значимом повышении трат домохозяйств на фоне резкого ослабления курса рубля в первые две недели июля. Однако с 17 по 23 июля, по данным Сбериндекса, расходы населения на товары и услуги увеличились в номинале на 9% в годовом выражении против роста на 9,9% и 10,5% за предшествующие недели.

Вероятно, придерживаться стратегии трат сбережений гражданам позволили бюджетные выплаты, они, по данным ЦБ, привели к росту средств населения в банках в июне на 816 млрд руб., или 2,1%, в мае — плюс 1,2%. Они прежде всего осели на текущих счетах. Впрочем, быстро в июне росло и розничное кредитование — 1,6% (1,7% в мае). Хотя регулятор ожидает охлаждения рынка кредитования граждан после ужесточения макропруденциальных лимитов с июля, прогноз роста потребкредитования в 2023 году ЦБ повышен — с 9–13% до 13–17%.

Артем Чугунов