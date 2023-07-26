Главные новости к утру 26 июля

Киви-банк ввел для физлиц ограничение в 1 тыс. руб. на перевод денег с кошельков на банковские счета и полностью запретил снятие наличных. Банк ввел временные ограничения по предписанию ЦБ, который усмотрел недочеты в документации организации по итогам проверки.

Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект о выходе России из МВФ.

ФСБ официально предъявила обвинение социологу Борису Кагарлицкому (внесен в реестр Минюста иностранных агентов) в призывах к терроризму с использованием интернета (ч.2 ст.205.2 УК РФ). Обвиняемый вину не признает, сообщил его адвокат. Дочка господина Кагарлицкого заявила, что ее отец этапирован в Сыктывкар.

Как стало известно «Ъ», Минтранс не сможет в этом году погасить долг в 2,8 млрд руб. перед авиаперевозчиками за льготные рейсы на Дальний Восток, совершенные в 2022 году. Дефицит субсидии на этот год оценивается в 4,3 млрд руб. Подробнее.

Alphabet и Microsoft представили финансовые отчеты. Чистая прибыль Alphabet за первое полугодие 2023 года составила $33,419 млрд, что на 3% выше год к году. Чистая прибыль Microsoft в 2022-2023 финансовом году составила $72,361 млрд, что на 0,5% меньше, чем в предыдущем году.

Ослабление рубля, окончание сезона и рекордный экспорт сказываются на оптовой стоимости гречневой крупы. К сентябрю средние цены на эту продукцию, снижавшиеся с апреля 2022 года, могут вырасти с 41 тыс. руб. до 45 тыс. руб. за тонну. Подробнее.

Глава комитета по международным делам Палаты общин Алисия Кернс призвала британское правительство признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией.

Объем добычи газа в РФ в январе—июне 2023 года сократился примерно на 9,8% год к году, до 330 млрд кубометров газа. В июне в РФ, по данным источников «Ъ», знакомых со статистикой, было произведено 44,8 млрд кубометров газа, что на 4,5% меньше, чем годом ранее. Подробнее.

Во втором полугодии 2024 года Роскачество представит финальную версию ГОСТа на форму для школы.

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